CHP Kadıköy’de söyleşi dizisi

CHP Kadıköy'de "Çarşamba Söyleşileri" başlıyor. 26 Eylül'de gerçekleşecek söyleşinin konuğu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

CHP Kadıköy İlçe yönetiminin ekonomi, kültür-sanat, politika, çalışma yaşamı, sosyal haklar, sağlık, insan hakları gibi gündeme dair pek çok konuda gerçekleştireceği “Çarşamba Söyleşileri” başlıyor.

Her çarşamba saat 19.00’da CHP Kadıköy ilçe binasında yapılacak söyleşilerin 26 Eylül Çarşamba günkü konuğu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Çerkezoğlu “2018 Türkiye’sinde sendikal mücadele ve çalışma yaşamı” başlığı altında çalışma yaşamında ve sendikal alanda son yıllarda yaşanan gelişmeleri anlatacak.

CUMARTESİ ANNELERİ ANLATACAK

Çarşamba Söyleşileri’nin 3 Ekim Çarşamba günkü konuğu ise Cumartesi Anneleri. 1995 yılından bu yana gözaltında kaybolan çocuklarının akıbetini sormak için her hafta İstanbul Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nin eylemine 700. haftasında polis müdahale etmişti. CHP Kadıköy’e konuk olacak Cumartesi Anneleri yaşadıklarını, 705. haftasına giren eylemlerini ve mücadelelerini anlatacak.