Haftalık Bağımsız Gazete 26 Eylül 2018
Kente Kadıköy'den Bak
Kadıköy’de etkinlik yağmuru
Kadıköy’de etkinlik yağmuru
Şehrin Kadıkeyfi
Küçük kuklalar, tanıdık hikâyeler...
Küçük kuklalar, tanıdık hikâyeler...
Yazı Dizisi
SOKAK SOKAK KADIKÖY-5
SOKAK SOKAK KADIKÖY-5
Yazı Dizisi
Fahir Aksoy: Hodri Meydan
Fahir Aksoy: Hodri Meydan

CHP Kadıköy’de söyleşi dizisi

CHP Kadıköy'de "Çarşamba Söyleşileri" başlıyor. 26 Eylül'de gerçekleşecek söyleşinin konuğu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu

CHP Kadıköy’de söyleşi dizisi
GazeteKadıköy

CHP Kadıköy İlçe yönetiminin ekonomi, kültür-sanat, politika, çalışma yaşamı, sosyal haklar, sağlık, insan hakları gibi gündeme dair pek çok konuda gerçekleştireceği “Çarşamba Söyleşileri” başlıyor.

Her çarşamba saat 19.00’da CHP Kadıköy ilçe binasında yapılacak söyleşilerin 26 Eylül Çarşamba günkü konuğu DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu. Çerkezoğlu “2018 Türkiye’sinde sendikal mücadele ve çalışma yaşamı” başlığı altında çalışma yaşamında ve sendikal alanda son yıllarda yaşanan gelişmeleri anlatacak.

CUMARTESİ ANNELERİ ANLATACAK

Çarşamba Söyleşileri’nin 3 Ekim Çarşamba günkü konuğu ise Cumartesi Anneleri. 1995 yılından bu yana gözaltında kaybolan çocuklarının akıbetini sormak için her hafta İstanbul Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nin eylemine 700. haftasında polis müdahale etmişti. CHP Kadıköy’e konuk olacak Cumartesi Anneleri yaşadıklarını, 705. haftasına giren eylemlerini ve mücadelelerini anlatacak.

Etiketler; #CHP KADIKÖY #çarşamba söyleşileri
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.