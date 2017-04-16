Haftalık Bağımsız Gazete 16 Nisan 2017
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CHP Kadıköy'den Açıklama: Görevimizin başındayız

“Kadıköy İlçe Teşkilatı topluca istifa etti” haberine CHP Kadıköy İlçe Örgütünden açıklama geldi: İlçe örgüt yöneticilerimizin tamamı görevinin ve sandıkların başındadır.

CHP Kadıköy'den Açıklama: Görevimizin başındayız
GazeteKadıköy

“Kadıköy İlçe Teşkilatı topluca istifa etti” haberine CHP Kadıköy İlçe Örgütünden açıklama yapıldı.

Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin tarafından yapılan açıklama şöyle:" 15 Nisan 2017 tarihinde bazı yayın organlarında çıkan “Kadıköy İlçe Teşkilatı topluca istifa etti” haberini ciddiye almadığımız için bir açıklama yapma gereği duymadık.  

Senaryosu berbat, kurgusu kötü bu prodüksiyonun ‘haber’ olarak nitelendirilip bazı haber siteleri ve televizyonlarda yer almasını şaşkınlıkla izliyoruz. En şaşırtıcı olan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı konuşmalarda bu haberi referans almasıdır.  

Bir kurgu olduğu apaçık ortada olan ve ilçe örgüt yönetiminden hiç kimse ile görüşülmeden yapılan bu haberin tek anlamı; çaresizliktir. Bu haber örgütümüzde ve ilçemizde moral ve motivasyon kaynağı olmuştur.

Bu haberle Kadıköy’de gece gündüz yaptığımız çalışmaların sonucunu aldığımızı ve ne kadar korku saldığımızı gördük.  Onlar film çekiyor biz Kadıköylülerle birlikte tarih yazıyoruz.

Nasıl haber yapılacağını haber kanallarına anlatmayı kendimize zul sayarız. Bu yüzden kostümü güneş gözlükleri, kahramanları 3-5 kişi, kurgusu vasat olan bir filmin ‘haber’ olarak sunulmasının değerlendirmesini habercilere bırakıyoruz. İlçe örgüt yöneticilerimizin tamamı görevinin ve sandıkların başındadır."

Etiketler; #seçim #chp #CHP KADIKÖY
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Esen - 8 saat önce
KADIKÖY CUMHURİYET VE ATATÜRK SEVDALISI İNSANLARIN YAŞADIĞI ÖRNEK BİR İLÇEDİR.PROVOKATÖRLER BİZİ YILDIRAMAZ AKSİNE DAHA DA GÜÇLENDİRİR...KADIKÖYLÜ OLMAK HERZAMAN HER KONUDA AYRICALIKTIR..
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