CHP Belediye Başkanları Çalıştayı sona erdi

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Afyonkarahisar'da yapıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı diğer belediyelerle birçok yeni ilişki geliştirdiklerini söyledi.

31 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkan CHP, Afyonkarahisar'da Belediye Başkanları Çalıştayı düzenledi. 11'i büyükşehir, 10'u il olmak üzere 251 belediye başkanının katıldığı çalıştay boyunca alanında uzman isimlerle, akademisyenlerle birlikte yerel yönetimler tartışıldı, 2019-2024 dönemine dair ortak kararlar alındı. Basına kapalı gerçekleşen forum ve paneller neticesinde CHP genel merkezi ile belediye başkanları arasında ortak koordinasyon birimi oluşturuldu. Ayrıca çalıştay boyunca ayrı toplantılarda biraraya gelen büyükşehir belediye başkanları bundan sonra da düzenli toplanma kararı aldılar. Alınan bir diğer karar da tüm CHP'li belediyelerde meclis toplantılarının canlı olarak yayınlanması.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çalıştaydaki konuşmasında israfla mücadele ve üretime özel bir önem verirken tüm belediye başkanlarının uyması gereken 7 ilkeyi paylaştı. Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları için sıraladığı 7 ilke ise şöyle;

1 – Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız…

2 – Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, bulunduğunuz makama taşıyanın belde halkı olduğunu asla unutmayınız.

3 – Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz… Hizmet programınızda özellikle engelli – dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyunuz…

4 – Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” anlayışına uygun davranınız…

5 – Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda “israfla mücadele” demektir. Hiç kimse unutmasın “kul hakkı” halkçılığın temel ilkelerinden biridir…

6 – Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan “işi ehline verme” kuralını, her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlatılmış projeleri sürdürünüz…

7 – Belediyeyi “adaletle” yönetiniz… Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlarsınız

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da çalıştaya iki gün boyunca katıldı. Odabaşı, çalıştayın önemine dair "Ben yeni bir belediye başkanıyım ve kıdemli belediye başkanlarıyla görüştüğüm zaman böyle bir çalıştayın ilk defa yapıldığını söylediler. 31 Mart'ta bir eşik aşıldı, 23 Haziran'da ikinci eşik aşıldı. Bu çalıştay eski belediye başkanlarıyla yeni belediye başkanlarının kaynaşması açısından da önemliydi. Bilgi birikimlerini, tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Benzer ilçelerin aynı sorunlara aynı çözümleri getirmeleri konusunda mutabakata varıldı ve bunun devamının sağlanması kararlaştırıldı. Olumlu ve bence planlanandan daha fazla verimli bir çalıştay oldu" dedi.

"Stratejik planı 2 yıl sonra revize edebiliriz"

Odabaşı, CHP'nin daha fazla öne çıkardığı katılımcılık, şeffaflık gibi yerel yönetim kavramlarının Kadıköy'ü nasıl etkileyeceğine dair soruya ise "30 yıldır sosyal demokratlar tarafından yönetilen bir belediyeyiz. Temelde aynı şekilde yöneteceğiz, sadece 'Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır' sözünde olduğu gibi farklı çözümlemeler, daha fazla tabana yayılan, daha şeffaf, daha bilgilendirici ve katılımcı bir anlayışla yönetmek istiyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da bizim daha önce yaptığımız bir çalışmanın kararını verdi, belediye meclis toplantıları halka açık şekilde yayınlanacak. Ayrıca biz stratejik planı 2 yıl sonra revize edebiliriz. 'Anlat Kadıköy' çalışmalarımızı tam olarak anlatamadığımız yönünde bir şüphe de var. 2 yıl sonra tekrar Kadıköy'lüye hesap verebilir hem de Kadıköylünün eleştirilerini alabiliriz. 'Anlat Kadıköy'deki amacımız 5 yıl sonra Kadıköy'ü nerede görmek istiyoruz, temel sorunlarımız neler gibi sorulara cevap bulabilmekti. Biraz günlük sorunların tartışıldığı bir hal aldı. 2 yıl sonra revize edip yeni bir anlayışla gözden geçireceğiz ve aşacağız." açıklamasını yaptı.

Diğer belediyelerle yakın ilişkiler

Çalıştayın diğer belediyelerle ilişkiler ekseninde yaptığı katkıya dair de konuşan Odabaşı şunları söyledi: "İlk defa tanıştığım belediye başkanları var. Mesela kendi adımıza söyleyeyim, Bornova ve Muratpaşa belediyelerinin yaptığı bir uygulamayı çok beğendim. Şimdi İstanbul'a döner dönmez, teknik arkadaşlarla konuşacağım ve bunun için çalışmaya başlayacağım. Keza onlar bizim yaptığımız Alzheimer Merkezi ve düzenlediğimiz festivallerle ilgili özel olarak bilgi aldılar. Bunun için biz onlara çalışma ekibi göndereceğiz. Örneğin, Bodrum Belediyesi'ne bir ekip göndereceğiz, onlar da bize gönderecekler. Yani bu kaynaşma ve bu iletişim farklı bir sinerji yaratacak. Şu anda bile yarattığına inanıyorum."