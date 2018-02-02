Gazeteci Murat Yetkin, son kitabı “Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı”nın söyleşi ve imza günü için okurlarıyla CKM’de buluştu. Yetkin “Bu kitapta okuyacağınız bazı şeyler içinizi acıtacak” diyor

Gazeteci Murat Yetkin’in ‘Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı’nın söyleşisi ve imza günü, 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği ve dikkatli bir şekilde dinlediği söyleşide Gazeteci Murat Yetkin, kitabı neden yazdığı ve kitabın içerdiği konular hakkında ayrıntılı bilgi verdi. “Entrikalar kurulur entrikalar bozulur diyen” Gazeteci Murat Yetkin, bu kitabın casusluk değil, entrikalar kitabı olduğunun altını çizdi.

“BİLGİLER BELGELERE DAYANIYOR”

Kitapta yazan her şeyin kurgu değil, gerçek bilgiler olduğuna ve bu bilgilerin yüzde 95’inin belgelere dayandığına, geriye kalan yüzde beşlik kısmının ise görüşmeleri esas aldığına dikkat çeken Murat Yetkin, “Bu kitapta okuyacağınız bazı şeyler içinizi acıtacak. Belki tahmin ettiğiniz ama hiç duymadığınız olaylar. Siyasetin tam anlaşılabilmesi için görünen ve görünmeyen yanları birlikte değerlendirilmeli. Siyasetin görünen tarafı, seçimler, partiler, kitle kuruluşları. Gidip oy kullanıyoruz. Çıkan oyları tartışıyoruz. Bu siyasetin gördüğümüz yüzü. Bir de görünmeyen tarafı var. Orada entrikalar var. Size verilen bir hedef var. Size o hedefi kim veriyor. Siyasi olarak bağlı bulunduğunuz kişi ya da kurumlar veriyor. O çerçevede bir şeyler yapıyorsunuz. Yaparken kimse size sormuyor. Yalan, hile, cinayet… Ne gerekiyorsa onu yapıyorsunuz. Orada her şey serbest. Kanunlar sizi bağlamıyor.” diye konuştu.

Bizim gördüğümüz dünya ile görmediğimiz dünya arasında bağlantı kuran bir köprü olması gerektiğini dile getiren, bu köprünün de diplomasi olduğunu söyleyen Gazeteci Yetkin, sözlerine şu bilgileri ekledi: “Bugüne kadar Türkiye üzerine oynanan en büyük entrika, 2. Dünya Savaşı’na sokulması tezgâhıdır. Üç ayrı güç kendi tarafına çekmek istedi. Nazi Almanya’sı, Sovyetler Birliği ve İngiltere. “

“SOKAĞINDAN KAN AKMAYAN YERE GİRMEYİZ”

Murat Yetkin, bu kitapta ekonomik entrikaları da anlattığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; “Uluslararası büyük bir örgütlenme kuruluşunun Türkiye’de çalışanı var. Eşi Türk, Türkiye’de yaşıyor. Çocukları burada okuyor. Ama Türkiye’ye yatırım yapmıyor. Niçin yatırım yapmıyorsunuz? Diye sordum. Türkiye bizim için yatırım yapılacak bir ülke değil. Yatırım konusunu konuştuğumuz yıl 2013’tü. Biz sokağından kan akmayan yere girmeyiz dedi. Hala Türkiye’ye yatırım yapmıyorlar. İyi ki de yapmıyorlar. Böyle bir ekonomi dünyasının bir de siyasette karşılığı vardır.” Kitap hakkında ayrıntılı bilgi veren Gazeteci Yetkin, söyleşinin ardından Kadıköylüler için kitabını imzaladı.