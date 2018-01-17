Cadde en az 6 ay kapalı

İBB’nin yürüttüğü Yenisahra - Bostancı ve Bostancı - Küçükyalı Tünelleri Uygulama Projesi nedeniyle Bağdat Caddesi’nin bir kısmı araç trafiğine kapatıldı

Kadıköy ilçe sınırlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırım programında devam eden Bostancı - Dudullu Metrosu çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. “Yenisahra - Bostancı ve Bostancı - Küçükyalı Tünelleri Uygulama Projesi” ismiyle anılan bu projeyle Bostancı, Yenisahra ve Küçükyalı mahallelerinden geçen ana arter yolların birbirlerine tüneller ile bağlanması öngörülüyor.Tünel projesinin Marmaray hattı ile kesişen kısmının inşaatı yapılacak. Çalışmaların başlamasıyla beraber bazı cadde ve sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatılacak. Bölgede yapılması gereken şantiye düzenlemeleri nedeniyle bölgedeki motorlu taşıt trafiği yeni bir trafik yönlendirme kararı kapsamında tekrar düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 06.12.2017 tarih ve UTK2017/45-5 sayılı Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu Kararı'na göre Bağdat Caddesi kısmen trafiğe kapatılarak Turgut Özal Bulvarı (Sahilyolu) üzerinden çalıştırılacak. Çalışmaların 6 içinde bitirilmesi planlanıyor.