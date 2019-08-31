Büyük zafere büyük kutlama!

30 Ağustos Zafer Bayramı, zaferin 97’nci yıldönümü Kadıköy Moda İskelesi’nde coşku ile kutlandı. Ses, ışık ve film gösterimi, binlerce Kadıköylüye zafer coşkusunu yaşatırken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kutlamaya katılanlar arasındaydı.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları bu sene de büyük bir heyecana ve coşkuya sahne oldu. Kadıköy Moda İskelesi’nde gerçekleşen etkinliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve binlerce vatandaş katıldı.

İskele renklendirildi, su perdesi oluşturuldu

Etkinlik ses ve ışık gösterileriyle başlarken, Moda İskele binası mapping yöntemi ile renklendirildi. Denizin ortasında yazıların yansıtıldığı bir su perdesi oluşturulurken platform da denizin üzerine kuruldu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından büyük zaferi anlatan “Bu Zafer Hepimizin” adlı kısa belgesel gösterimi yapıldı ve ardından ilk konuşmayı Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı gerçekleştirdi.

Odabaşı, ulusal kurtuluş mücadelesinin 100. yılını Kadıköy’de en coşkulu şekilde kutlamaya söz verdiklerini ve bu sebeple 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da binlerce Kadıköylüyle kutlamaktan mutlu olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “Hem İstanbul hem Kadıköy milli mücadeleyi, milli mücadelenin kahramanlarına yakışır şekilde alanlarda kutlamaya devam edecektir. Bu zafer aziz vatanımıza kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eserdir. Anadolu halkı tek bir yumruk olarak dışarıdan gelen saldırılar ve içerideki ihanetler karşısında ve yokluklar içerisinde büyük fedakarlıklarla kazanılmış bir kurtuluş mücadelesinde en son başkomutanlık meydan muharebesini kazanarak kesin zafere ulaşmıştır. 19 Mayıs 1919’da başlayan kurtuluş savaşıyla düşman ordusuna darbeler vurulmuş ancak yurdumuz içinde ilerleyen düşmanın vatanın bağrında atılabilmesi için sıra kesin sonuçlu bir harekata gelmiştir. ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla başlayan muharebelerde elde edilen bu zafer Türkün bağrına saplanan hançerin ulusça sökülmesi, özgürlük ve haysiyetimizi yok etmek isteyenlerin dize getirilme destanıdır.”

Beyaz mendiller dağıtıldı

Sözlerinin sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zafere dair söylediklerini aktaran Odabaşı, “Gazi Paşa şöyle der: Harpler yalnız karşı karşıya gelen iki ordunun çarpışması değildir. Meydan muharebesi milletlerin bütün varlığıyla ilim ve fen alanlarındaki yükselmeleriyle, ahlaklarıyla, kültürleriyle kısaca bütün maddi ve manevi kudret ve faziletleriyle çarpıştığı bir imtihan meydanıdır. İşte kazanılan zaferi muhteşem kılan unsur, kadın çocuk yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak icra edilmiş olmasıdır” diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca Atatürk’ün Moda açıklarından geçerken Kadıköylüleri beyaz mendili ile selamlamasını anmak amacıyla herkese beyaz mendil dağıtıldı. Kadıköy’de bayramların farklı kutlandığını vurgulayan Odabaşı, etkinliğin neden Moda’da yapıldığını şöyle özetledi: “Özel bir nedeni var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’a geldiği zaman bu iskeleden karaya çıkıyor. Ve İngiltere Kralı Edward’ı burada ağırlıyor. Bizim tespitimize göre en az 8 sefer buradan gelmiş. Onun anısını yaşatmak için Moda’yı seçtik.”

“Lafla değil, üreten akıldan, bilimden yana olacağız”

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının son bölümüne ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu damga vurdu. Üsküdar’da İBB’nin düzenlediği kutlama ve Candan Erçetin konserinin ardından Kadıköy’e gelen İmamoğlu binlerce Kadıköylüye seslendi: “Milletçe bir arada olma duygumuzu milli bayramlarda yaşatmalıyız. Gençlerimizle, çocuklarımızla bir arada olmayı başarmalıyız. Bu şekilde gerçekten geleceğe doğru yol haritasıyla bir adımla yürümeliyiz. Şehirlerimizde bu coşkuyu bizden esirgeyen anlayış, yanlış yapmıştır. O yanlışı yapmasalardı, inanın 15 Temmuz gibi bir süreci, bu ülke yaşamazdı. Bu ülke aldatıldı ve hain bir saldırı ile baş başa kaldı. Birlik ve beraberliğimizi, bu bayramlarda diri tutacağız”

Üreterek dünyaya mesajları olan kuvvetli bir ülke olmanın altını çizen İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: “Lafla değil, üreten, akıldan ve bilimden yana olacağız. Bunu anlatacağız çocuklarımıza. Bu anlayış, yaratılan tüm ayrımcılıkları ortadan kaldırır. Oluşan tüm olumsuzlukları ortadan kaldırır. Eşitsizlikleri ortadan kaldıran adalet ve hukukla ilgili tüm sorunları bertaraf eder. Bu şehirde olumlu düşünceyi, pozitif aklı, bilimi, sanatı, kültürü, yaşamı, kısacası güzel bir ortam yaratmayı hep beraber başaracağız. Kim bir olumsuzluk düşünüyorsa, konuşuyorsa, karşısında bizim pozitif dilimiz o olumsuzlukları bertaraf edecek. Kötü dilin anlamı kalmayacak. Biz, en büyük gücü demokrasiden ve cumhuriyetten alıyoruz. Biz, en büyük gücü, Cumhuriyet’in işareti olan milletin iradesinden alıyoruz. Dolayısıyla kimse milletin iradesinin karşısında duramaz, duramayacaktır. Hep birlikte bu şehirde ve bu ülkede, Cumhuriyet’imizin 100. yılını da doya doya yaşatmaya hazırlanacağız. 2023 yılında, Cumhuriyet’in 100’ncü yılına yakışan bir şehri var edeceğiz.”