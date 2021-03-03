Büyük Kadın Buluşması 6 Mart’ta Kadıköy’de!

8 Mart Kadın Platformu, 5 Mart’ta yapılması planlanan “Büyük Kadın Buluşması”nı 6 Mart’a erteledi. Kadınlar 6 Mart 16.00’da Kadıköy Beşiktaş İskelesi’nde buluşacak

Kadıköy’de 5 Mart’ta yapılması planlanan “Büyük Kadın Buluşması”, 6 Mart 16.00’ya ertelendi. Kadınlar, eşitlik ve özgürlük talebiyle Kadıköy Beşiktaş İskelesi önünde biraraya gelecek. 8 Mart Kadın Platformu’nun yaptığı basın açıklaması İnsan Hakları Derneği (İHD) Beyoğlu şubesinde gerçekleşti. “Patriyarkanın, saray rejiminin, sömürünün ve erkek şiddetinin karşısında, hayatımızı ve haklarımızı savunmaktan vazgeçmedik.” denilen açıklamada kadınlar, ekonomik ve siyasi krizin faturasının kadınlara kesilmesini kabul etmediklerini açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi: “Geçtiğimiz 8 Mart’tan bu yana yaşadığımız COVID-19 sürecinde evlere kapatılmayı, isyanımızı bir kenara bırakmayı kabul etmedik. Pandemi boyunca kadın dayanışmasıyla birbirimizin çaresi olan bizler, yine birbirimizden güç almak için; emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz, hayatımız bizimdir demek için; kadın dayanışmasını büyütmek için; ‘Özgürlüğümüzü kazanacağız’ sesini yükseltmek için bu sene 6 Mart’ta, Kadıköy’de Büyük Kadın Buluşmasındayız!”

“ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ KAZANACAĞIZ”

Geçtiğimiz yıl boyunca “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” demekten vazgeçmediklerini ve vazgeçmeyeceklerini söyleyen kadınlar, şiddet faili erkeklerin cezasız bırakıldığını, buna karşı çıkmak için biraraya geleceklerini dile getirdi. LGBTİ+ mücadelesine de değinilen açıklama şöyle devam etti: “Devlet eliyle yok sayılmaya, hedef gösterilmeye çalışılan ama ‘Alışın, burdayız, her yerdeyiz!’ demekten bir an olsun vazgeçmeyen LGBTİ+’lar olarak, atanmış değil seçilmiş kimliklerimiz ve aşklarımızla heteropatriyarkaya karşı mücadele eden LGBTİ+lar olarak biraraya geliyoruz.”

Tüm dünyadaki kadın mücadelesine sahip çıkarak özgürlük taleplerini yükselteceklerini söyleyen kadınlar, “Dünyayı yerinden oynatacağız. Özgürlüğümüzü kazanacağız.” diyerek açıklamayı sonlandırdı.