Bülent Uluer hayatını kaybetti

Akciğer embolisi sebebiyle hastaneye kaldırılan 78 kuşağının öğrenci liderlerinden Bülent Uluer yaşamını yitirdi.

Dev-Genç eski genel başkanı ve genel sekreteri Bülent Uluer (65), 22 Ağustos Salı günü yaşama veda etti. 24 Ağustos Perşembe günü Karacaahmet Mezarlığı Şehitlik Camii’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Uluer’in naaşı Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğan ve Kadıköy’de yaşayan Uluer asker bir aileden gelmesine rağmen 1978 kuşağının İstanbul Dev – Genç Başkanı, sol gençliğin ise öğrenci liderlerindendi. 13 Eylül’de “vur” emriyle aranan 5 kişiden biri olan Uluer, 1976-1977 Dev - Genç Genel Sekreteri, 1978-1980 Dev Genç Genel Başkanı oldu.

Bülent Uluer, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesine girdikten sonra 1971 darbesi oldu. Darbeden sonra sınava girip bu defa İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. Öğrenci derneklerinin yeni kurulmaya başladığı, 1975’te arkadaşlarıyla İstanbul Yüksek Öğrenim Derneği’ni (İYÖD) kurdu. 1976 Ağustos’unda ise İstanbul, Ankara ve Erzurum İYÖD’leri birleşti. Ve Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV- GENÇ) kuruldu. Uluer önce Dev – Genç genel sekreteri olarak seçildi. Hemen ardından ise genel başkanı. Kerim Yaman’ın ölümünün ardından İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen 50 bin kişilik yürüyüşte ilk büyük konuşmasını yaptı.

12 Eylül Darbesi’nin hemen ertesi günü darbeci askerler tarafından yayınlanan 5 kişilik resmi listede Mehmet Ali Ağca, İsa Armağan, Paşa Güven, Hasan Şensoy ile birlikte ismi vardı. Listenin devamında ‘vur emri’ vardı. Bunun ardından Halep, Şam, Beyrut ve en son da El Fetih’e giden Uluer, Lübnan’da hapse atıldı ve kendi ifadesiyle 3 defa kurşuna dizilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 1981’de ise Almanya’ya gitti. Burada iltica talebinin kabul edilmemesi üzerine Fransa’ya gitti ve yıllarca burada yaşadı. 1995’te Türkiye’de hakkındaki tüm suçlamalar düşen Uluer tekrar Türkiye’ye döndü.