Bu hafta koltuklar çocukların!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın bu yıl 34’üncüsünü düzenlediği “Çocuk Şenliği,” 23 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’te açılış etkinlikleriyle başlıyor. Etkinlikler, 23-27 Nisan günleri arasında tüm Şehir Tiyatroları sahnelerinde gerçekleştirilecek.

Çocuk Şenliği’nde tiyatronun yanı sıra konser, söyleşi, atölye çalışması gibi farklı alanlarda etkinliklerin yer aldığı bir program çocuklarla buluşacak.

34. Çocuk Şenliği’nde konuk tiyatro ekiplerinin 21 oyunu ve Şehir Tiyatroları’nın 7 oyunu sahnelenecek.

Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde 4 oyun çocuklarla ücretsiz olarak buluşacak. İBBŞT’in “Dedektif Köpek Cash”, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Otobüs Durağında Üç Bencil”, Mavi Kumpanya’nın “Süper Mario” ve Tiyatro Yeniden’in “Küçük Prens ve Çiçek” oyunları farklı günlerde sahnede olacak.

Çocuk Şenliği süresince öykü atölyesi, piyano eşliğinde çocuk şarkıları korosu konseri, masal şarkıları konserinin yanı sıra işitme engelli çocuklara ve ailelerine yönelik “işitme sorunları” söyleşisi, “çocuklarda şişmanlığın önlenmesi” söyleşisi, “sosyal medyanın doğru kullanılması” söyleşisi düzenlenecek. Ayrıca çocuklara yönelik tiyatro atölyelerinin; dekorlar, aksesuarlar ve ofis odalarının görülebileceği bir gezi programı yapılacak.

Çocuk Şenliği kapsamındaki tüm oyunlar ve etkinlikler ücretsiz. Davetiyelerinizi sahnelerin gişelerinden almak için acele edin!