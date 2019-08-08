Bu gurur hepimizin

Bugün 9 Ağustos 2019 ve o mutlu gün geldi; 1000.sayımız çıktı.

Merhaba sayın okur, merhaba sevgili Kadıköylü

Gazete Kadıköy’ün ilk kez okurla buluştuğu 19 Kasım 1999’un üzerinden neredeyse 20 yıl geçti ve bu gazete bayram ve özel günler haricinde her hafta cuma günü okurla buluşarak 1000.sayıya kadar geldi. Evet bu bir gurur vesilesi…

Gazeteciliğin her gün biraz daha sekteye uğratıldığı, tek elden yönetildiği, haberin iktidarın sesi olduğu bir dönemde, sadece Kadıköylünün, okurun sesi soluğu olmaya çalışan yerel bir gazetenin bugünlere ulaşması hem hayat hem meslek adına umut verici.

Gazete Kadıköy bundan 1000 sayı önce, ülke jeolojik bir depremle sarsılırken “Direnme Savaşı” manşetiyle yayın hayatına merhaba dedi. Ve o günden bugüne sadece Kadıköy’ün gündemini değil, ülkenin ve hatta dünyanın gündemini de yerelleştirerek manşetlerine taşıdı. Haydarpaşa Garı’nın savunulmasından, ilçeyi baştan başa saran kentsel dönüşün sorununa; kamusal alanların, yeşilin, doğanın yok edilmesine karşı mücadeleden, yaşlılara, çocuklara, kadınlara alanlar açılmasına kadar her türlü Kadıköy gündemini sayfalarına taşıdığı gibi, kültürü, sanatı, sporu, sağlığı ötelemeden gündemleştirdi. Günü geldi tüm dünyayı sarsan gündemler, Fransa’dan Rusya’ya kadar dört bir yandan haberler, Kadıköylünün gündemiyle birlikte sayfalarımıza taşındı.

20 yılda ve 1000 sayıda tamamen gazetecilik refleksiyle yerelden evrensele uzanan haberler yapmaya devam ettik, bundan sonra da edeceğiz. Yereli ne kadar güçlü kılarsak demokrasinin o kadar etkin olacağına inanıyoruz. Buna inanan gazeteciler olarak, dünyada demokrasinin gelişkin olduğu ülkelerde yerel gazetelerin gücünü görerek Gazete Kadıköy’ü de en azından bu megakentte güçlü kılmak için çabalıyoruz. Çünkü yerelin sesi güçlü çıkarsa, adalet, eşitlik ve demokrasi daha güçlü olacak buna inanıyoruz. Bu nedenle de siz Kadıköylülerin sesimizin güçlü çıkması için bize verdiği destek çok kıymetli. 1000.sayımızda en büyük teşekkür siz okurlarımıza, Kadıköylülere…

Gazetemiz ilk günden beri bu bilinci paylaşan ekiplerin emeğiyle bugünlere geldi. Öncelikle gazeteyi bize emanet eden bizden önce emek vermiş arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz bazı arkadaşlarımız bize el verdi, yerel gazeteciliğin inceliklerini bizlere öğretti, onlara selam olsun.

Gazete Kadıköy’ün kurucusu Kadıköy’ün eski belediye başkanı Selami Öztürk’e, gelişmesine katkıda bulunan geçen dönemki belediye başkanımız Aykurt Nuhoğlu’na ve yeni dönemde daha geniş kitlelere ulaşmamızı, daha güzel işler yapmamızı sağlayacağını umduğumuz yeni belediye başkanımız Şerdil Dara Odabaşı’na teşekkür ediyoruz.

Küçük bir ekiple yerel gazeteciliği güçlü kılmaya çalışıyoruz; bunda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayten Genç ile her zaman yanımızda olan Basın Müdürlüğü’nden arkadaşlarımızın; her hafta birlikte ter döktüğümüz Gökçe Uygun, Erhan Demirtaş, Leyla Alp, Yasemin Çelik, Sinem Fırtına Hamarat, Özge Özveren, Fırat Fıstık, Seyhan Kalkan Vayiç ve Alper Kaan Yurdakul’un emeği büyük.

Gazete Kadıköy aynı zamanda bir okul olma görevini sürdürüyor. Onlarca genç iletişimci, gönüllü veya stajyer olarak gündem toplantımızda bulundu ve hemen bu dipsiz habercilik deryasına dalarak yüzmeyi öğrendi. Sonraki sayfalarımızda bir kısmını göreceğiniz bu arkadaşlarımızın bize kattıkları kadar bizim onlara yol gösterici olmamız da kıvanç kaynağı. Onlara da kalpten teşekkürler. Birlikte ürettiğimiz bir gazetenin bu güne gelmesi gerçekten büyük mutluluk…

Ve elbette köşe yazarlarımız… Hep yanımızda olan, yoğun gündemlerine rağmen hiçbir zaman yazılarını aksatmadan bizlerle ve siz okurlarımızla buluşturan tüm köşe yazarlarımıza da teşekkür ediyoruz.

Tabii bunlar baskı aşamasına kadar emek verenler ama bu gazetenin sizlere ulaşmasında baskı sonrası emek veren bir ekip daha var ki; onlar da dağıtımcılarımız. Her cuma gazeteleri matbaamızdan alarak Kadıköy’ün dört bir yanına dağıtan araçlı ekiplerimizin yanı sıra, önlüklerini giyip sokakta elden gazete dağıtan çoğunluğu üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların görüşlerini de sonraki sayfalarımızda bulacaksınız.

1000. sayımızı, bu sayıya özel 20 sayfa çıkarmaya karar verdik. Bayram tatiliyle birleştiği için 2 hafta süresince sizlerle buluşacak olan bu sayıda, tarihimizden kupürlerle pek çok özel habere yer verdik. Saklamayı unutmayınız!

Gazete Kadıköy şimdiden Türkiye gazetecilik tarihinde önemli bir yer edindi. Sizlerin ve tüm dostlarımızın desteğiyle daha da büyüyecek, gücünü yerelden almaya devam ederek daha geniş kitlelere ulaşma hedefini sürdürecek.

Belki biz göremeyiz ama nice 1000.sayılara...

Yazı İşleri Müdürü Semra Çelebi