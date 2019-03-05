BTS: “Marmaray hazır değil, açılış ertelensin”

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Marmaray'ın açılış için hazır olmadığını belirterek can güvenliği için açılışın durdurulmasını istedi

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), TCDD tarafından hazırlanan görsellerde 10 Mart Pazar günü açılacağı söylenen Gebze-Halkalı hattının hizmete hazır olmadığını açıklandı. Haydarpaşa Garı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, “Yolcuların ve çalışanların can güvenliği açısından açılışın durdurulmasını talep ediyoruz.” dedi.

“MAKİNİSTLER DENEYİMLİ DEĞİL”

Bektaş, Marmaray’daki eksikleri şöyle sıraladı:

-Marmaray projesinin toplam 76 km’lik kısmında görev yapmak üzere İş-Kur üzerinden alınmış 90 makinistin eğitim ve yol deneyimleri yeterince yerine getirilmeden görevlendirilmeleri kazalara davetiye çıkarmaktır.

-OCC kumanda merkezinde proje gereği bulunması gereken 6 masanın her birinde 7 tren trafik kontrolünün görev yapması gerekiyor. Toplamda 42 adet tren trafik kontrolörü istihdam edilmesi gerekirken bu sayı henüz tamamlanmadı. Tren trafik kontrolörü unvanlı personeller başka birimlerde görevlendirildi.

“GÖRÜŞ MESAFESİ KISA”

-Aynı hat üzerinde hem Marmaray trenleri ve hem de ana hat trenlerinin çalıştırılması öngörüldüğü için ERTMS (European Rail Traffic Management System) sistemi ile çalışacak trenler için bazı noktalarda sinyal görüş mesafesi çok kısa. Yönetmeliklerle belirlenmiş frenleme mesafesi için de yetersiz.

-Marmaray trenlerinin işletim sistemi olan CBTC (Communications Based Train Control) iletişim tabanlı tren kontrol sistemi henüz tam olarak çalışmıyor.

-Halkalı-Gebze ve bazı istasyonlarda otomatik motorlu makaslarda henüz makas motorları yok. Makaslar tıpkı Ankara YHT garı batı çıkışında olduğu gibi makasçı tarafından tanzim ediliyor.

-Sonuç olarak yönetmeliklerle belirlenmiş testler ve personelin eğitimleri tamamlanmadan, teknolojik eksiklikler ve dile getirdiğimiz sorunlar giderilmeden hattın demiryolu trafiğine açılmasından AKP hükümeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TCDD bürokratlarının yanında sertifikasyon veren kurum da sorumlu olacaktır.

“3 AY ZAMAN GEREKİYOR”

“Marmaray’daki çalışmaların tam olarak bitirilmesi için ne kadar zamana ihtiyaç var?” sorumuza da yanıt veren Bektaş, “ Aldığımız bilgilere göre en az 3 ay daha zaman gerekiyor. Biz tren yollarının seçime malzeme olmasını istemiyoruz.” dedi.