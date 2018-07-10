BTS: Kaza değil ihmal

BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş, Çorlu'daki tren kazasının yağış nedeniyle değil mühendislik hatalarından kaynaklandığını söyledi

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni, pazar günü saat 17.20 sıralarında Çorlu-Muratlı arasında Sarılar köyü yakınlarında kaza yaptı. 6 vagonlu trenin 5 vagonunun devrilmesi sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiği, 318 kişinin yaralandığı açıklandı. 24 kişinin yaşamını yitirdiği bu olayın kazadan mı yoksa ihmalden mi kaynaklandığı hala tartışılıyor. İlgili meslek odaları kazanın ihmal sonucu yaşandığını iddia ediyor. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Hasan Bektaş Haydarpaşa Garı’nda düzenlediği basın toplantısıyla bu iddiaya açıklık getirdi.

“YAĞIŞ BİR GEREKÇE OLAMAZ”

Yetkililer, trenin devrilme sebebini olay yerinin önündeki menfez ile ray arasındaki malzemenin yağan yağmur ile boşalmasını gösteriyor. Bektaş’ın yaptığı açıklamaya göre ise yağmur suları menfezden yeterince geçmediği için biriken sular, menfez üstü ile demiryolu altında kalan kısımdaki malzemeyi boşalttı. Bunun sonucunda ise ray ve beton traverslerin askıda kaldığını belirten Bektaş, olayın sebebini yağış fazlalığı ve doğal afetin bir gerekçe olarak gösterilemeyeceğinin altını çizdi.

Bektaş, Ulaştırma Bakanı’nın yaptığı, “yıllık olarak bir kez kontrol yapılıyor ve bu da nisan ayında yapılmış”, “yağış çok fazla olduğu için bu kaza olmuş” açıklamasını mühendislik bilimine uymayan bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Bektaş, nisan ayındaki köprü ve menfezlerin kontrolünün TCDD köprü birimince yapıldığını,14 Demiryol Bakım Müdürlüğü mıntıkasındaki “Menfez Bakım ve Taş Duvar İşleri” için ihale açıldığını ve ihale ödenek tahsis emri çıkmadığı için ihalenin 20.06.2018 tarihinde iptal edildiğini söyledi.

“MÜHENDİSLİK HATASI VAR”

Bektaş açıklamasına şöyle devam etti: “Bu yolun alt yapısının, menfezlerinin ve istinat duvarlarının değişmesi gerekirdi. Gerekirse köprü ya da tünel şeklinde yapılmalıydı. Diğer önemli konu ise son yirmi senedir yapılan liyakatsiz atamalar. Demiryolları ayrı bir mühendislik alanıdır buralarda işi bilen kişilerin olması gerekir. Siyasi atamalarla özellikle karar verici birim amirlerinin değiştirilmesi neticesinde sonuç budur. Burada spesifik olarak gördüğümüz şey bu bölgedeki ilgili müdürün uzun süreden beri mühendislik bilgisine sahip olmadan bu görevi yürütmesi bu kazanın nedenlerinden bir tanesidir. Sayısı 67 bin olan demiryolu çalışan sayısı bugün 20 binlere kadar düştü. Yol bekçisi olsaydı bu kaza yine yaşanabilirdi. Çünkü yol bekçisi günün belli saatlerinde o bölgeyi kontrol eden arkadaşlarımız. Belki bölgeden geçmeden önce olacaktı belki de geçtikten sonra . Dünyanın başka yerlerinde yapıldığı gibi buraların teknolojik destekle kontrol altına alınması gerekiyordu.”

Bu olayın kaza olmadığını söyleyen Bektaş, “Kazalarda elinizden geleni yaparsınız öngöremediğiniz şeyler olur o zaman bu bir kazadır. Ama bu büyük ve ağır ihmaller sonucu yaşanmış bir olaydır.” diye konuştu.