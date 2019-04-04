Bostancı ve Göztepelilerin metro “çilesi”

Kadıköy’den geçen Göztepe-Ümraniye Metro Hattı ve Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nda 3 ay duran çalışmalar 2 hafta önce yeniden başlamıştı ancak seçimden sonra tekrar durdu

Kadıköy’de İBB tarafından yapımına devam edilen iki metro hattı çalışması bulunuyor. Bunlardan biri 2016 yılında çalışmalarına başlanan ve Bostancı Sahil’den Dudullu’ya kadar gidecek olan M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı. Bir diğer hat ise 2017’de inşaatı başlayan Göztepe 60.Yıl Parkı’ndan Ümraniye’ye kadar devam edecek olan M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı. Tamamlandığında Kadıköy’ün çevre ilçelerle ulaşımını büyük ölçüde rahatlatacak çalışmanın inşaat süreci birçok problemi de beraberinde getirirken, seçim sonrası çalışmalar tekrar durdu.

YURTTAŞ TRAFİKTEN ŞİKÂYETÇİ

Problemlerden ilki, mahalle halkına haber verilmeden ve branda çekilmeden yapılan dinamit patlatma işlemiydi. Yine sürecin devamında gece 12’den sonra yapılan hafriyat nakliyatından da şikâyetçi olan yurttaşların “çilesi” dinamitleme işleminin bitmesinin ardından son buldu.

Bu sefer de Bostancı-Dudullu minibüslerinin yolun yarısını durak haline getirmeleri sebebiyle zaten tek şerit olan yol daha da küçüldü. Bu da trafikte aksamalara yol açmaya devam ediyor. Bir durağı da Kozyatağı’nda olan hat çalışmaları için mahalle sakinleri özellikle iş çıkış saatlerinde mahallelerine ulaşmanın çok zor olduğunu belirtiyor.

ESNAF DA MAĞDUR

Çalışmanın yapıldığı alanda 22 yıldır börek dükkanı işleten bir esnaf, “Çalışma, esnafı çok mağdur etti. Önümüz kapandı. Arabayla yoldan geçen birinin bizi görme şansı yok. Komşu esnafın çoğu kapatıp başka bir yere gitmek zorunda kaldı. Ben hala direniyorum. Eğer 1 sene daha bu rezillik devam ederse ben de gitmek zorunda kalacağım.” diye konuştu. Dükkânı inşaatın diğer tarafında bulunan çiğ köfteci ise yetkililere, “Mecbur dükkânı taşımak zorunda kaldım. Çok zarar ettim. Bunun zararını kim karşılayacak? Bizim suçumuz ne?” diyerek seslendi.

ÇALIŞMALAR DURDU

Bostancı Sahil’den Dudullu’ya kadar gidecek olan M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nda Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile; Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile; Türk-İş Blokları istasyonunda Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile; Bostancı istasyonunda ise Marmaray işletmesi ile aktarma yapılabilecek. 2019 yılında açılması planlanan Dudullu Bostancı Metro Hattı 14 kilometre uzunluğunda olacak. 13 istasyonun bulunacağı Dudullu Bostancı Metro Hattı ile yolculuk 21 dakika sürecek.

Çalışmalarına 2017 Nisan’ında başlanan 13 km uzunluğunda, 44 bin yolcu kapasiteli ve 21 dk ulaşım süresi olan M12 Göztepe-Ümraniye Metro Hattı ise Çarşı istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile; Yeni Sahra istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile; Göztepe istasyonunda da Marmaray işletmesi ile entegre olacak.

Mahalleli ve esnaftan edindiğimiz bilgiye göre M8 Bostancı-Dudullu Metro Hattı’nın çalışmaları yaklaşık 3 ay önce durdu. Seçimden iki hafta önce tekrar başlayan çalışmalar seçimin ardından tekrar durdu. Yine Bostancı hattında da seçimin sonrasında çalışmalara ara verildiği görüldü.