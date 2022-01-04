Boğaziçi direnişinin 1. yılında Kadıköy'de eylem

Boğaziçi direnişinin birinci yılında öğrenciler Kadıköy’de açıklama yaptı. Taleplerini sıralayan öğrenciler, tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Berke ve Perit’in serbest bırakılmasını istedi

Boğaziçi direnişinin birinci yılında öğrenciler Kadıköy’de açıklama yaptı. Basın açıklamasında direnişin başından beri kendilerine destek olan herkes selamlanırken “İktidar 2021 ilk ayında bir gece yarısı kararnamesiyle okulumuza atanan kayyumu kabul edeceğimizi zannederken biz cevabı ilk günden beri direnişimizle verdik. Boğaziçi’nde Melih Bulu’nun yerini alan Naci İnci de diğer bütün kayyumlar gibi iktidarın kuklalığını yapmaya devam etmekte” denildi.

BİRLEŞİK MÜCADELE VURGUSU

“Bizler Naci İnci’ye de, üniversiteleri siyasetsizleştirmeye çalışan düzene karşı da mücadele etmeyi sürdürüyoruz” diye devam edilen açıklamada birleşik mücadeleye vurgu yapıldı: “Direnişimiz Boğaziçi’nden taşarak devlet tarafından ötekileştirilen LGBTİ’lerin, devletin katillerini koruduğu kadınların, belediyelerine kayyum atanan Kürt halkının, açlığa mahkum edilen işçi ve emekçilerin mücadelesiyle birleşti. Bugün en küçük bir demokratik talep dahi, LGBTİ’lerin dışlanmasına, en kötü koşullarda çalışan sınıf kardeşlerimiz göçmenlerin evleri yakılarak katledilmesine, her gün emekçi kitlelerin açlık sınırının daha da altına itilmesine ses çıkarmadan, Kürtlere karşı sürekli artan baskıya ve savaş politikalarına topyekün karşı çıkmadan savunulamaz.”

İktidarın ülkeyi yönetemeyen, kriz içinde olan, bu yüzden herkesi sindirmeye çalışan bir yapıda olduğu vurgulanırken “Kendi koyduklara yasalara uymayan ama bizi bunlarla yargılayan egemenlerin mahkemeleri, verdikleri kararlarla binlerce tutukluyu zindanlara mahkum ediyorlar. Direnişimizin tutukluları Berke ve Perit, iktidarın antidemokratik uygulamalarına karşı gösterdikleri cüret yüzünden tam 91 gündür tutsaklar. Bugün burada Berke ve Perit için, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için, Selçuk Kozağaçlı için, Barkın Timtik ve Aysel Tuğluk için, Osman Kavala ve tüm siyasi tutsaklar için özgürlük talebimizi haykırıyoruz.” denildi.

DAVAYA ÇAĞRI

Açıklamanın sonunda ise 7 Ocak’ta tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Berke ve Perit’in duruşmasına çağrı yapıldı: “Direnişimiz sürüyor, sürecek sürmek zorunda. Adaletsizlik devam ettikçe ses çıkarmak birbirimize kenetlenmek zorundayız. 7 Ocak’ta direnişin tutukluları Berke ve Perit’in de aralarında olduğu 14 arkadaşımızın duruşması için Çağlayan’da olacağız. Bulunduğumuz her yerde direnişi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz. Geçen sene bu zamanlarda ‘Ses çıkarırlar sonra alışırlar’ diyenler tarihin çöplüğüne karışmışken direnişimizin yıldönümünde daha güçlü haykırıyoruz: Bu daha başlangıç mücadeleye devam.”