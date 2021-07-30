BM’den Kadıköy’ün sorunlarına çözüm önerileri

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından yürütülen Kadıköy Farkındalık Artırma Etkinliği’nin 3. aşamasında öne çıkan güvenlik sorunları belirlendi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen ve İçişleri Bakanlığı’nın ana faydacısı olduğu İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi Projesi’nin Kadıköy’e ilişkin 3. aşaması geçtiğimiz Haziran’da yapıldı.

UNDP tarafından yürütülen Kadıköy Farkındalık Artırma Etkinliği 3. aşamasında, Kadıköy’e ilişkin 5 güvenlik sorunu öne çıktı. Bu sorunlar, kentsel dönüşüm / yenileme, hırsızlık, aile içi şiddet, madde bağımlılığı ve okul çevresi güvenliği olarak belirlendi. Tespit edilen 5 soruna çözüm üretmek için, Kadıköy Kaymakamlığı, Kadıköy Belediyesi, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, İş-Kur ve Sivil Toplum Kuruluşları’nın birlikte hareket etmesi gerektiği önerildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kadıköy Farkındalık Artırma Etkinliği Eylem Planı’nda, kentsel dönüşüm / bina yenileme Kadıköy için önemli sorunlardan biri olarak öne çıktı. Vatandaşların binaların yenilenmesine ilişkin olarak bilinçlendirilmesi gerektiği belirtilerek, aslolanın kar odaklı düşünen müteahhitlerin değil, binaların depreme hazırlıklı hale getirilmesi olduğu belirtildi.

Binaların yenilenmesi için kredi imkanlarının da iyileştirilmesi önerilen Eylem Planı’nda, vatandaşların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, yenilemeye alınmış bina sakinlerine sosyal konut sağlanması gerektiği ifade edildi.

HIRSIZLIK

BM Eylem Planı’nda hırsızlık da önemli problemlerden biri. Evden, araçtan, iş yerinden yapılan hırsızlıklara karşı kamera sisteminin arttırılması, Tarihi Çarşı’nın güvenliğinin ve asayişinin güçlendirilmesi, metruk binaların tespit edilerek yıkılması, hırsızlığın yoğun olduğu bölgelerde güvenliğin arttırılması, göçmenlerin sağlıklı koşullarda barınmalarının sağlanması, caydırıcılık için cezaların artırılması önerildi.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Aile içi şiddetin azaltılması için her mahallede şiddeti önleme ve izleme merkezi açılması önerilen Eylem Planı’nda, mağdurun güvenliğinin sağlanması, hukuki yardım yapılması, bireysel danışmanlık sunulması, meslek edindirme eğitiminin verilmesi, kreş ve pedagoji desteği sunulması gerektiği kaydedildi.

Aile içi şiddetin azaltılması için kök sebeplerin araştırılması gerektiği ifade edilen Eylem Planı’nda, öğrenci, veli ve rehber öğretmeninin eğitilmesi, eğitici broşürler dağıtılması ve sığınma evlerinin tanıtılması gerektiği belirtildi.