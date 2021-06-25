BM'nin Kadıköy raporu

Kadıköy’ün 2020 yılına ait güvenlik araştırma sonuçları, düzenlenen bir toplantı ile duyuruldu. Geçmiş yıllarda daha çok trafik nedeniyle polisle temas kuran Kadıköy’lülerin yüzde 33’ü geçen yıl kısıtlamalar nedeni ile polisle temas kurmuş

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler’in teknik destek verdiği Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi projesi kapsamında çıkarılan Kadıköy’ün güvenliği ile ilgili araştırmanın sonuçları için düzenlenen toplantıya, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Olutlu’nun da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, bu çalışmanın bir zihniyet değişimi yarattığını belirterek, “Meclisimiz de hak arama anlamında düzenleme yapıyor” dedi.

Birleşmiş Milletler Kamuoyu Yoklamalarından sorumlu kıdemli uzman Ömer Bilen, 2020 yılında Kadıköy’ün 21 mahallesinde 524 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

POLİSLE VATANDAŞIN TEMASI

Kadıköy’ün 12 mahallesinde vatandaşların kolluk kuvvetleri ile haftanın bir çok gününde karşılaştıklarını tespit ettiklerini söyleyen Bilen, bu temasların yüzde 54’ünün polis tarafından kurulduğunu ifade etti. Bilen, Kadıköy’ün 13 mahallesinde vatandaşların yüzde 60 ile 80’inin bir şekilde polisle temas kurduğunu belirterek, “Kadıköy’de erkeklerin yüzde 77.6’sı, kadınların da yüzde 44.3’ü polisle bir şekilde temas kurmuş. Bu temasların yüzde 78.5’ini polis, yüzde 20.9’unu da vatandaş başlatmış. Temas kuranlar arasında AB grubu çoğunluk. Polisle en az temas ise orta sınıf tarafından kurulmuş” dedi.

POLİSLE TEMASIN EN BÜYÜK NEDENİ MASKE

Geçmiş yıllarda vatandaşla polisin daha çok trafik kazası, kimlik kontrolü gibi nedenlerle birbiri ile temas kurduğunu söyleyen Ömer Bilen, pandeminin bu temasın nedenini değiştirdiğini söyledi.

Bilen, 2020 yılında Kadıköy’de yaşayan vatandaşların yüzde 33’ünün pandemi kısıtlamaları nedeni ile polisle muhatap olduğunu söyledi. Vatandaşların yüzde 33’ü maske, kısıtlama saatlerine uymama nedeni ile polisle temas kurarken, yüzde 12’si de kimlik kontrolü nedeni ile polisle temas kurmuş.

SAHİLDEKİ 4 MAHALLE HIRSIZLIKTAN ŞİKAYETÇİ

Kadıköylülerin en çok gasptan şikayetçi olduklarını belirten Bilen, sahilde bulunan dört mahallede yoğun hırsızlık şikayeti olduğunu, aile içi şiddetin de iki mahallede sık yaşandığını kaydetti.

KALKINMA İLE GÜVENLİK İLİŞKİSİ

Bilen’in ardından söz alan BM Uzmanı Serra Titiz de, Güvenlik Sektörünün Sivil ve Demokratik Gözetimi konusunda bir sunum yaptı. Titiz, “Bir ülke ne kadar kalkınmışsa güvenlik sorunu o kadar az” dedi.