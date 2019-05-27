Fikritepe’de bu sabah çıkan ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği yangının tanıkları konuştu

Yıllardır kentsel dönüşümün tamamlanamadığı ve sorunların her geçen gün büyüdüğü Fikirtepe’de bu sabah büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki 4 binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçradığı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya çalıştı ancak yangında, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Evin metruk bir bina olduğu, içinde kâğıt toplayıcılarının yaşadığı gibi pek çok haber çıktı. Yanan evi hem yerinde görüntüledik, hem de son anda evden kaçmayı başaran tanıklarla konuştuk.

EVDEN ATLARKEN KİRACILARI UYARDI

Yangın çıkan dairenin alt katında bulunan davulcu Cuma Çeler, “Biz Hasanpaşa’da Ramazan davulu çalıyoruz. Burayı 1 ay önce hayatını kaybeden Kemal Bey’den kiraladım. Burası mobilyacı atölyesi olarak kullanılıyordu. Sonra yatağını aldı geldi buraya, kendi yatmaya başladı. Niye burada yatmaya başladığını bilmiyorum. Ailevi sebepler bizi ilgilendirmez. Burası onundu, kiraya istedik aşağıyı verdi. Sabah evin arkasında küçük bir boşluk var. Oradan gelen sesle uyandık. ‘Kaçın ev yanıyor, kalkın da kaçın’ diye bağırdı. Biz evde uyuyorduk. Hemen uyandık. Kendimizi zor kurtardık. Yangın çıkınca küçük bir pencere vardı. Oradan atlamış. Düştükten sonra bağırmış bize. Biz çıktığımızda aşağıdaydı. Bebelerimiz vardı içeride. Bizi kurtardı kendini kurtaramadı.” diye konuştu.

Apartmanın boşaltılıp boşaltılmadığını bilmediğini söyleyen Çeler, “Kentsel dönüşümcülerle görüştüğünü biliyordum. Daha önce verdi mi vermedi mi bilmiyorum. Ama yukarıyı kullanıyordu.” dedi.

“KÂĞITÇI DEĞİLDİ”

Yine alt katta oturan Mikail Çeler de, “Kâğıtçı diyorlar ama kâğıtçı değildi mobilyacıydı. Tamir yapardı yukarıda. Ya da yeni koltuklar yapardı. Bizi uyandırdığında göz gözü görmüyordu dumandan. Hemen toparlanıp ona yardım etmeye çalıştık ama kurtaramadık.”

Olayın gerçekleştiği apartmanın hemen yanında boşaltılmış bir binayı hem kâğıt deposu olarak kullanan hem de orada yaşayan ve adını vermek istemeyen bir mülteci, “Burası terkedilmiş. Biz burada hem yaşıyoruz hem de iş yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımızdan da bizim gibi boş binalarda kalanlar var. Orası da öyle olabilir ama kâğıtçı değil. Yangın olduğunda ben uyuyordum uyanınca her taraf duman olmuştu.” şeklinde konuştu.