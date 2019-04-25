Gazeteci - yazar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu “Biz Bu Noktaya Nasıl Geldik” başlıklı söyleşi ile okurlarla buluşuyor.

"Bakan’ın tarikat şeyhinden özel ricası neydi?

FETÖ’den boşalan koltuklara hangi tarikat nasıl yerleşti?

Üstü kapatılan telefon görüşmelerinde neler konuşuldu?

Hâkim rüşvet alırken gizli bir operasyonla nasıl yakalandı?"

“Metastaz” adlı kitapla sarsıcı pek çok soru ve yanıtlarını arayan gazeteci - yazar Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu Kadıköy’de okurlarla buluşacak.

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) 27 Nisan Cumartesi saat 17:00’de başlayacak söyleşinin başlığı “Biz Bu Noktaya Nasıl Geldik”. Pehlivan ve Terkoğlu söyleşide adaletsizlikleri, devletin yeni sahibi olmak için mücadele edenleri ve kurtuluş yollarını anlatırken “Biz bu noktaya nasıl geldik?” sorusuna da yanıt arayacaklar.

Katılımın ücretsiz olduğu söyleşinin sonrasında Pehlivan ve Terkoğlu Kırmızı Kedi Yayınevi’nden çıkan “Metastaz” kitabını okurları için imzalayacak.