Bisikletlilerden “Şiddete Son Ver” eylemi

Bisikletli Ulaşım Platformu, Taner Beştek'in uğradığı bıçaklı saldırıyı kınamak, bisikletlilerin trafikte maruz kaldığı şiddet olaylarını protesto etmek için Caddebostan'da “Şiddete Son Ver” eylemi düzenledi

Bisikletli Ulaşım Platformu (BUP), yolda bisikletiyle ilerleyen Triatlon sporcusu Taner Beştek'in minibüs tarafından sıkıştırılarak bankete düşürülmesini ve yaşanan sözlü tartışma sırasında dolmuş şoförü tarafından bıçaklanmasını kınamak için “Şiddete Son Ver” eylemi gerçekleştirdi. BUP'nin eylem çağrısını dikkate alan bisikletliler, 16 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nden başlayarak şiddete karşı pedal çevirdiler. Eylem, Şaşkınbakkal'da bisikletlerin caddeye bırakılmasının ardından yapılan basın açıklamasıyla devam etti.

“Şiddetsiz yol”, “Beni farket”, “Trafikte şiddete son”, “Bisiklete yol aç”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Kadına şiddete hayır” gibi dövizleri bisikletlerinin önünde taşıyan ve her türlü şiddete yüksek sesle hayır diyen grup adına basın açıklamasını İnci Şenay Güneş okudu.

“Avcılar'da bisikletiyle ilerlerken bir otomobil tarafından sıkıştırılan Ozan Cengiz Türkmen'e 5 kişinin birden bıçakla saldırmasının şoku geçmeden ve Ankara'da sarhoş bir otomobil sürücüsünün çarpması sonucu bisikleti üzerinde hayatını kaybeden 19 yaşındaki Umut Gündüz'ün acısı dinmeden Hatay'dan gelen inanılmaz haberle tekrar sarsıldık.” diyen İnci Şenay Güneş şöyle devam etti: “2 Ağustos Pazar günü Hatay’ın Arsuz ilçesinde bir minibüs, yolda bisikletiyle ilerleyen Triatlon sporcusu Taner Beştek'i sıkıştırarak bankete düşürdü. Yetmedi, sözlü tartışma esnasında dolmuş şoförü bir anda bıçak çekerek Taner Beştek’i boğazı ve akciğeri dahil olmak üzere 5 yerinden bıçakladı. 9 gün süren yoğun bakım tedavisi sonrası hayati tehlikeyi atlatan Beştek, en az 1 ay daha hastanede tedavi görecek. Taner Beştek'e geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyor ve kendisini bir an önce aramızda görmeyi diliyoruz.”

“ŞİDDETİN HER TÜRÜNE KARŞIYIZ”

Bu vahşi saldırıyı kınamak, bisikletliler olarak hemen hemen her gün trafikte maruz kaldığımız şiddet olaylarını protesto etmek ve artık toplumun her kesiminin gündelik parçası haline gelen şiddetin her türüne karşı çıkmak için burada toplandıklarının altını çizen İnci Şenay Güneş, “Unutmayın ki Karayolları Trafik Kanunu'na göre bisiklet bir taşıttır. Tüm sokak, caddelerde ve otoban statüsünde olmayan bütün karayollarında yolun sağ şeridinin tamamını kullanma hakkına sahiptir. Ancak trafik kurallarını ve toplum düzenini hiçe sayan, direksiyon başına geçince kendinden geçen sürücüler yüzünden masum insanlar şiddet görmeye, yaralanmaya ve hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Soruyoruz! Çarparak öldürdükleriniz yetmedi, şimdi de bıçaklayarak mı öldüreceksiniz?.” dedi.

“BİZİ FARK EDİN, KATİLİMİZ OLMAYIN!”

İnci Şenay Güneş, “Bisikletlilere saygı gösterin, bizi fark edin, katilimiz olmayın! Sadece bisikletliye şiddeti değil, giderek artan kadına, çocuğa, hayvanlara ve doğaya şiddeti, şiddeti meşrulaştıran, bundan beslenen her şeyi ve herkesi lanetliyoruz. Her şiddet olayından sonra faillerin serbest bırakılmasını veya komik cezalarla işin içinden sıyrılmalarını, buna izin veren adalet sistemini ve görevini yerine getirmeyen tüm kurumları da şiddetle kınıyoruz.” diye konuştu.

“Bisiklet üzerinde saldırıya uğrayan tüm arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun ve acil şifalar diliyoruz." diyen İnci Şenay Güneş ile birlikte tüm katılımcıların bisiklet üzerinde hayatını kaybeden arkadaşlarını anmasıyla eylem son buldu.