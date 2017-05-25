Bisiklet Festivali sona erdi

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Bisiklet Festivali’nde gece sürüşü, film gösterimleri ve bisikletle yaşama ve ulaşıma dair söyleşi ve forumlar yapıldı. Bisiklet sürücüleri deneyimlerini paylaştı

Bisikletli ulaşım için yeni fikir ve projeler üreten Kadıköy Belediyesi, bu alanda özgün çalışmalar ortaya koyabilmek için belediye bünyesinde Bisiklet Birimi'ni kurmuştu. Bisiklet Birimi'nin kurulmasıyla beraber geçtiğimiz yıl Kadıköy'de Bisiklet Festivali düzenlenmişti. Kadıköy Belediyesi bu yıl da Bisiklet Festivali’nin ikincisini gerçekleştirdi. Festivalin açılışı 18 Mayıs Perşembe günü yapıldı. Kadıköy Belediyesi çalışanları belediye bahçesinde bisikletlerine binerek Kalamış Parkı'na kadar pedal çevirdi. Saat 19.00’da ise festivalin açılışı gerçekleştirildi. Bisiklet sürücülerinin katılımı ile gerçekleşen festivalin ilk gününde Uğur Cuya'nın yönettiği “Kadıköy Bisiklet” adlı film gösterildi.

Toplu sürüşlerin, film gösterimlerinin ve bisikletle yaşama ve ulaşıma dair söyleşi ve forumların yapıldığı festivalin ikinci günü ise 19 Mayıs coşkusu ile devam etti. Yüzlerce bisiklet kullanıcısı Kalamış Parkı’ndan Bağdat Caddesi’ne kadar pedal çevirdi.

SÖYLEŞİLER, TARTIŞMALAR

Bisiklet Festivali’ne Bisikletli Ulaşım Platformu, Bisikletli Kadın İnisiyatifi ve Sedona Bisiklet de destek verdi. “Arabadan in Bisiklete Bin” sloganıyla düzenlenen festivalde, kent içinde bisikletlilerin fark edilmesi ve her gün daha da zorlaşan kenti içi ulaşım için bisikleti bir alternatif olarak kabul edilmesi tartışıldı. Bu kapsamda festivalin ikinci gününde söyleşiler, forumlar ve film gösterimleri gerçekleştirildi.

Sedona Bisiklet sorumlusu Burkay Günay “Doğru Bisiklet Nasıl Alınır?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Her kullanıcının ihtiyacına göre bisiklet seçimi yapabileceğini söyleyen Günay, bisiklet seçiminde hız, sağlamlık ve performans gibi konuların önemli olduğuna dikkat çekti. Çocuklar için bisiklet alınırken bisikletin boyunun mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Günay, bisikletin aynı zamanda amacına uygun olması ve kurulumun düzgün yapılmış olması gerektiğini vurguladı.

Biniş güvenliği için dikkat edilmesi gerekenleri de anlatan Günay, bisiklet yolunda gitmeyen sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini, bisiklet yollarında hız sınırının aşılmamasının altını çizdi. Günay, aynı zamanda bisiklet sürerken uygun kıyafetin giyilmesini ve mutlaka kask takılmasını da dikkat çekti.

KADINLARIN DENEYİMLERİ

Burkay Günay’dan sonra ise Bisikletli Kadın İnisiyatifi’nden Özlem Alkan “Bisikletli Yaşam İçin İlk Adım” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bisikletli Kadın İnisiyatifi’nin 2015'ten beri faaliyet gösterdiğini söyleyen Alkan amaçlarının, İstanbul'da bisiklet kullanan kadınların artmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

Günlük yaşamda bisiklet kullanan kadınların çok görünür olmadığını söyleyen Alkan, “Bisiklet kullanımı daha çok erkeğe özgü bir spor ya da aktivite olarak kabul ediliyor. Ya da profesyonel spor olarak algılanıyor. Ancak biz kadınların da bisiklet kullanabileceğini ve günlük yaşamlarında bisiklete yer açacaklarını söylüyoruz. Bunun için birçok etkinlik yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyen ama cesaret edemeyen veya zaman bulamayan kadınlar için bisiklet eğitimleri veriyoruz. Sürüş etkinlikleri yapıyoruz. Bisiklet kullanırken nelere dikkat ederiz? Bunlar için dersler düzenledik. Trafik kurallarını kadınlara anlattık. Kadınların bisiklet tamiri yapabilmesi için eğitimler düzenledik” diye konuştu.

Alkan, 6 kişi ile başladıkları Bisikletli Kadın İnisiyatifi’nin sosyal medyada 5 bin kadına ulaştığını da ekledi.

HANGİ HAKLARA SAHİBİZ?

Özlem Alkan’dan sonra Bisikletli Ulaşım Platformu üyesi Zeynep Araboğlu, Nejat Arzuoğulları, Göksel Özyazanlar İstanbul’da Bisikletli Ulaşım konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Bisiklet kullanıcılarının trafikte hangi haklara sahip olduğunu anlatan Zeynep Araboğlu, Karayolları Trafik Kanunu’nun üçüncü maddesine göre, bisikletin bir ulaşım aracı olarak kabul edildiğini söyledi. 11 yaşını dolduran herkesin sürücü belgesi olmadan bisikletle karayolunu kullanma hakkına sahip olduğunu aktaran Araboğlu, “ Bisiklet yolunun olmadığı tüm cadde ve sokaklarda bisiklet sürücüsü yolun sağ şeridini yasal olarak kullanabilir. Karayolunun sağ şeridinde iki bisikletli yan yana gidebilir. Ancak şehir içinde 30 km hız sınırı aşmamak gerektiğini unutmamalıyız. Aynı zamanda bisiklet sürerken en az bir elimizin direksiyonda olmasına dikkat etmeliyiz” diye konuştu.

Bisikletlerde far, reflektör, fren, zil ve sandık gibi teçhizatların bulunması gerektiğini söyleyen Nejat Arzuoğulları ise “Dar yollarda ve kavşaklarda bisiklet sürücüsü motorlu araçlara geçiş kolaylı sağlamalıdır. Dönüşlerde ise sürücüler bisiklet yolundaki bisikletlilere ilk geçiş hakkını vermek zorundadır” dedi.

Bisikletli Ulaşım Platformu’nun sunumundan sonra Lucas Brunelle’nin Line Of Sight(Görüş Hattı) filmi gösterildi.

GECE SÜRÜŞÜ YAPILDI

Bisiklet Festivali’nin en renkli ve coşkulu hali ise Gece Sürüşü ile yaşandı. 20 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00’de Kalamış sahilde toplanan her yaştan yüzlerce bisiklet sürücüsü Bostancı sahiline kadar hep birlikte pedal çevirdi. Işıkları ile Bağdat Caddesi’ni aydınlatan sürücüler hem farkındalık yaratmanın hem de eğlenceli vakit geçirmenin coşkusunu hep birlikte yaşadı.