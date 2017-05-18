Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Bisiklet Festivali başladı. 21 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek festival kapsamında toplu sürüşler, film gösterimleri ve bisikletle yaşama ve ulaşıma dair söyleşi ve forumlar yapılacak

Bisikletli ulaşım için yeni fikir ve projeler üreten Kadıköy Belediyesi, bu alanda özgün çalışmalar ortaya koyabilmek için belediye bünyesinde Bisiklet Birimi'ni kurmuştu. Bisiklet Birimi'nin kurulmasıyla beraber geçtiğimiz yıl Kadıköy'de Bisiklet Festivali düzenlenmişti.

Konserler, geziler ve çeşitli etkinliklerin yapılacağı Kadıköy Belediyesi Bisiklet Festivali bu yıl Kalamış Parkı’nda yapılıyor.

Festivalin açılışı 18 Mayıs Perşembe günü yapıldı. Kadıköy Belediyesi çalışanları belediye bahçesinde bisikletlerine binerek Kalamış Parkı'na kadar pedal çevirdi. Saat 19:00'da ise festivalin açılışı gerçekleştirildi. Bisiklet sürücülerinin katılımı ile gerçekleşen festivalin ilk gününde Uğur Cuya'nın yönettiği Kadıköy Bisiklet adlı film gösterildi.

Toplu sürüşlerin, film gösterimlerinin ve bisikletle yaşama ve ulaşıma dair söyleşi ve forumların yapılacağı festivale Kadıköy Belediyesi’nin yanı sıra, Bisikletli Ulaşım Platformu, Bisikletli Kadın İnisiyatifi ve Sedona Bisiklet destek veriyor. “Arabadan in Bisiklete Bin” sloganıyla pedallayan festival, kent içinde bisikletlilerin fark edilmesini ve her gün daha da zorlaşan kenti içi ulaşım için bisikleti bir alternatif olarak kabul edilmesini sağlamayı hedefliyor. Festival 21 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

Festival programı ise şu şekilde:

19 Mayıs 2017 Cuma

11.00 – 13.00 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Sürüşü

20 Mayıs 2017 Cumartesi

16.00 “Doğru Bisiklet Nasıl Alınır?” Burkay Günay Sedona Bisiklet

17.00 “İstanbul’da Bisikletli Ulaşım” | Bisikletli Ulaşım Platformu - BUP Zeynep Araboğlu - Nejat Arzuoğulları - Göksel Özyazanlar

18.00 Kadıköy’de Bisikletli Yaşam Forumu

19.30 Film: Line of Sight – Görüş Hattı (Yönetmen: Lucas Brunelle)

20.30 Kadıköy Bisiklet Gece Sürüşü Başlangıç

21 Mayıs 2017 Pazar

14.00 Bisikletleri Kişiselleştirme/Kadıköylüleştirme Atölyesi