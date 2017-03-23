Birlikte yaş almanın keyfi…

Kadıköy Belediyesi’nin Yaşlılar Haftası nedeniyle düzenlediği etkinlikte buluşanlar keyifli bir gün yaşadı

Kadıköy Belediyesi 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Bunlardan bir tanesi de içeriğinde sanattan sağlığa kadar geniş yelpazede hazırlanan ve 21 Mart Salı günü 13.00’te Koşuyolu Mahalle Evi’nde düzenlenen “Birlikte Yaş Alıyoruz” etkinliğiydi. Etkinliğe katılanlar sağlık seminerinin yanı sıra müzik ve dans dolu programda Koşuyolu’nun şahsına münhasır atmosferinde unutulmaz bir gün yaşadıklarını belirterek, Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür etti.

“İLERİ YAŞLARDA BESLENME”

“Birlikte Yaş Alıyoruz” etkinliği İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Erdinçler tarafından verilen “İleri Yaşta Beslenme” konulu sağlık semineriyle başladı. Prof. Dr. Deniz Erdinçler katılımcılara sağlıklı yaş almak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Erdinçler sunumunda; “Sağlık kontrollerinizi yaptırın, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak hobiler, uğraşlar bulun, aileniz, dostlarınız ve arkadaşlarınızla ilişkinizi koparmayın, yaşamı paylaşın, bilinçli beslenin, yaşama olumlu ve yapıcı gözle bakın, fiziksel olarak aktif olun” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

VE BİRAZ MÜZİK

Seminerin ardından Kadıköy Belediyesi Sosyal Yaşam Evi üyelerinin, Dans Eğitmeni Zerrin Gün eşliğinde sunduğu dans şovu “Birlikte Yaş Alıyoruz” etkinliğinin en hareketli anlarıydı. Etkinliği izleyen pek çok katılımcının da dans şovuna eşlik ettiği görüldü. Ardından Sosyal Yaşam Evi üyelerinden oluşan ve geçtiğimiz yıllarda verdiği konserlerle tanınan Türk Sanat Müziği topluluğunun müzik dinletisi, melodiler ve anılar eşliğinde katılımcıları geçmişe doğru yolculuğa çıkardı.

EL SANATLARI ÇALIŞMALARI

Ayrıca Kadıköy Belediyesi Mevhibe İnönü Çocuk Yuvası’ndan çocuklar, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü stajyer üniversite öğrencileri ve ileri yaştaki vatandaşlar birlikte boyama atölyesinde el baskısı ve boyama yaptı.