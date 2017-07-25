Birleşik Metal-İş 70 YAŞINDA!

Birleşik Metal - İş Sendikası, kuruluşunun 70. yılını Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen “Derinden Gelen Kökler” gecesiyle kutladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, kuruluşunun 70. yılını, 21 Temmuz Cuma günü Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen geceyle kutladı. 70. yıldönümü etkinliğinde, sendikanın Maden - İş Tarihi Çalışma Grubu ile birlikte, yüzlerce insanla birebir görüşmeler yapılarak 10 yıldır üzerinde çalıştığı, işçi sınıfı ve Birleşik Metal-İş'in mücadelesini anlatan iki ciltlik "Derinden Gelen Kökler" kitabının tanıtımı da yapıldı. DİSK'in kurucusu ve Birleşik Metal-İş'in Onursal Genel Başkanı Kemal Türkler'in anıldığı geceye; Maden-İş ve Otomobil-İş'in eski genel başkanlarının yanı sıra Kemal Türkler'in kızı Nilgün Soydan Türkler, eski DİSK başkanları Rıdvan Budak ve Süleyman Çelebi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“SES GÜÇTÜR”

Gece, sanatçı Bilgesu Erenus'un müzik dinletisiyle başladı. Erenus'un performansından sonra Birleşik Metal - İş'in Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu konuşma yaptı. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan birlik olunduğu takdirde çıkılacağına değinen Serdaroğlu, “Bu kumarhane düzeninde, eşitsizlikler gün geçtikçe artıyor. Yoksulluk, açlık ve işsizlik yaygınlaşıyor. Tüm baskılara rağmen mücadele geleneğinin ışığında yürüyenler sindirilmek isteniyor. Muhalif yapılara karşı giderek artan baskı ve şiddetin, parti devleti uygulamalarıyla birlikte türbülanslı bir rotaya girip, ülkemizin daha da karamsar bir görüntüye büründüğünü görüyoruz. Bugün kırk satırın yerine kırk katır konuldu önümüze. Özellikle referandum sonrası cesaretlenen ve başta hukuk sistemi olmak üzere, yeni yasalarla şekillendirilen yeni düzene karşı, muhalif dinamikler çoğalsa da 'güç bende' diyerek pazu gösterisi yapanlar, sokağın kabaran bu muhalif damarını, bu tepkileri sindirmek ve bastırmak adına her türlü demokratik hareketi tehdit ve teröristlik olarak adlandırmakta, demokratik talepleri susturmak için darbe dönemlerini aratmayacak uygulamaları hayata geçirmektedir. Adaletsizliği engelleyecek gücümüzün olmadığı zamanlar olabilir, fakat itiraz etmeyi sürdürmediğimiz hiçbir zaman olmamalı. Onun içindir ki itiraz edenlerin sayısını çoğaltmalıyız. Çünkü ses güçtür. Ve her ses temsil edildiği güç oranında etki yaratır. Eğer bir talebi büyük kalabalıklar halinde söylerse insanlar, o insanların sözü silahtan daha kuvvetli olur. Artık bizde daha gür sesle söylemeliyiz.” dedi.

“ÜLKEYE DEMOKRASİ GELECEK”

Serdaroğlu'ndan sonra söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise mücadele etmenin önemine değinerek, “Türkiye'de işçi sınıfı mücadelesi yıllardır 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün ve bu son dönemdeki OHAL'le birlikte bütün hakların bir bir ele alındığı bir gündemi yaşıyoruz. Bugün gazetecilerimiz hapishanede. Yazı yazanların, çizenlerin, düşünenlerin bir şekilde düzene başkaldıranların hapsedildiği bir dönemden geçiyoruz. Ama bir şeyi biliyoruz ki bu ülkede bütün bu günlerin tamamı geçecek. Ve insanlar geçmişteki gibi mücadele ederek, birlik olarak bu ülkeye demokrasi gelecek. Bunu çalışarak, üreterek ve daha çok çalışarak hayata geçireceğiz. Bu uğurda hayatını kaybeden tüm insanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyorum.” diye konuştu.

“ÇIKIŞ YOLU İŞÇİ SINIFI MÜCADELESİ”

Nuhoğlu'ndan sonra kürsüye çıkan Otomobil-İş Sendikası Genel Merkez Yöneticisi İsmail Aykanat da örgütlü mücadelenin önemine değinen bir konuşma yaptı. “Birleşik Metal-İş sendikası işçi sendikaları arasında göz bebeği durumundadır." diyen Aykanat, "Bu baskı ve insanların en ufak eleştirisine tahammülü olmayan iktidar döneminde sendikamızın üstünde büyük bir görev vardır. Ben bu görevi ileriye doğru götüreceklerine inanıyorum. Ülkede yazarlar, çizerler, akademisyenler ve binlerce insan tutuklu. Her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor, çocuklar taciz ediliyor. Bunun çıkış yolu işçi sınıfının mücadelesinden geçiyor. Kitabı hazırlayan ve geceyi düzenleyen herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

“KOLEKTİF BİR KİTAP”

Gecenin son konuşmasını Maden-İş Sendikası eski başkanı ve Derinden Gelen Kökler kitabını yayıma hazırlayan Mehmet Karaca yaptı. “Kitabımız kolektif bir şekilde oluşturmuştur.” diyen Karaca, şöyle devam etti: “Kitabımızı hem sendikamızın mücadelesine hem de işçi sınıfı hareketine bir ışık tutması için hazırladık. Kitabı okuyanlar bundan daha fazlasını da bulacaktır. Bu çalışmayı yaparken ince eleyip sık dokuduk. Yeri geldi kendimize de iğneyi batırdık. Kitapta, objektif bir şekilde sendikamızı anlattık. Hatalarımıza ve eksiklerimize de sayfalarda yer verdik. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

KEMAL TÜRKLER ANISINA ÖDÜL

Gecede, Birleşik Metal-İş'in bu yıl ilk kez düzenlediği ve bundan sonra her yıl düzenleyeceği “Kemal Türkler Emek Araştırmaları Ödülü” de sahiplerini oldu. Yarışmanın birincisi ‘Suriyeli Göçmen Emeği - İstanbul Tekstik Sektörü’ başlıklı çalışmalarıyla İstanbul Üniversitesi'nden Ertan Erol, Ezgi Akyol, Cemal Salman, Ezgi Pınar, İpek Gümüşcan, Kıvanç Yiğit Mısırlı, Mustafa Kahveci ve Pedriye Mutlu isimli akademisyen grubuna verildi. Etkinlik, Bilimsel Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi (BİLKAR)'nin müzik dinletisiyle son buldu.