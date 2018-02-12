“Bir Kamu Kurumunun Üzerine Şiddetle Gidemezsiniz”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, Kadıköy Belediyesi’ne ait otoparka İBB tarafından el konulmasını gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, meclis üyelerine hitap eden Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’ne ait otoparka İBB tarafından el konulmasını gündeme getirerek bir kamu kurumunun üzerine şiddet kullanarak gidemezsiniz” dedi. Nuhoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İstanbul’u ilgilendiren kritik konularda sessiz kaldığını söyleyerek İBB Meclis’inde en çok konuşulan konunun imar planları olmasını eleştirdi.

11 BİN KARARIN 6048’İ İMAR KARARI

Geçen 4 yıl boyunca İBB Meclis’inden 11 bine yakın karar çıktığını belirten Nuhoğlu bu kararları şöyle sıraladı: “11 bin karar içerisinde 34 tane engellilerle ilgi karar çıkmış. İstanbul’da 1 buçuk milyonun üzerinde engelli var. 35 tane depremle ilgi karar çıkmış. İstanbul birinci derecede deprem bölgesi. 30 tane Kadın-erkek eşitliği ile ilgili sadece 30 tane karar çıkmış. Kültür ile ilgili 420 karar çıkmış, ulaşımla ilgili 730 karar. İmarla ilgili 6048 tane karar çıkmış.”

“3. KÖPRÜ HİÇ KONUŞULMADI”

İBB Meclisinden çıkan kararların büyük çoğunluğunun imar kararları olmasını eleştiren Nuhoğlu İBB Meclisi’nin Türkiye’nin ikinci büyük meclisi olduğunu hatırlatarak “Peki bu Meclis’te neler konuşulmadı” sorusuyla şöyle devam etti. “3. Köprü bu mecliste hiç tartışılmadı. 3. Havaalanı bu mecliste hiç konuşulmadı. Kanal İstanbul bu Meclis’te hiç konuşuldu mu, konuşulmadı.”

İstanbul’u ilgilendiren kritik meselelerin İBB Meclisi’nin gündemine gelmemesini eleştiren Nuhoğlu İstanbul’un 94 yılından beri aynı yönetim anlayışı ile yönetildiğinin altını çizerek İstanbul’un yaşanabilir kentler sıralamasında 2016 yılında 122. sıradayken 2017 yılında 133. sıraya düştüğünü hatırlattı.

“BİR KAMU KURUMUNUN ÜZERİNE ŞİDDETLE GİDEMEZSİNİZ”

İstanbul Büyük Şehir Meclisi’nin İstanbul’un, İstanbul’da yaşayan insanların sorunlarının çözümüne ağırlık vermesi gerektiğini söyleyen Nuhoğlu, İBB tarafından geçtiğimiz haftalarda Kadıköy’deki bir otoparka el konulmasını gündeme taşıdı. 25 Ocak sabahı saat 06.30’da polis ve İBB zabıtaları tarafından ekiplerin geldiğini söyleyen Nuhoğlu “sanki işgal altındaki bir yeri kurtarıyormuş gibi büyükşehir belediyesinden ekipler geldi. TOMA’larla, akreplerle gelindi” dedi. Büyükşehir belediyesi ile iletişime geçme çabalarının sonuçsuz kaldığının altını çizen Nuhoğlu sözlerini şöyle tamamladı “Biz bu ülkenin insanlarıyız. Kadıköy Belediye Meclisi bu meclisin de üyesidir. Hepinizin bunda sorumluluğu var. Mahkeme kararı elinizde olabilir, haklı olabilirsiniz. Ne olursa olsun yöntem olarak bir kamu kurumunun üzerine şiddetle gidemezsiniz. Hele şu ülkede yaşadığımız şu şartlarda, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde daha sorumlu davranmak zorundasınız”