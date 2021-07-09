Bir hasret sona erdi, Gazhane Müze oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihi ve endüstriyel miras Hasanpaşa Gazhanesi’ni Müze Gazhane adı ve yeni haliyle İstanbullulara kazandırdı. 112 yıl boyunca Kadıköy ve çevresine gaz sağlayan ancak daha sonra atıl durumda kalan Hasanpaşa Gazhanesi artık kültür sanatın merkezi olacak bir komplekse dönüştürüldü ve resmen açıldı.

Türkiye'nin en önemli endüstriyel kültür miraslarından biri olan Kadıköy'deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, 112 yıl boyunca Kadıköy ve çevresine gaz sağlayan yerlerden biriydi. 32 bin metrekarelik Hasanpaşa Gazhanesi ile ilgili İTÜ tarafından hazırlanan restorasyon dosyası, Koruma Kurulu tarafından 2014 senesinde onaylanmış, yine aynı sene ihale edilmişti.

Beş yıl boyunca tamamlanamayan süreç, İBB yönetiminin değişmesiyle hız kazandı, yaklaşık yedi senenin sonunda Hasanpaşa Gazhanesi, Müze Gazhane ismiyle bir kültür sanat kampüsü olarak İstanbul’a ve Kadıköy’e kazandırıldı.

Müze Gazhane’nin açılışı 9 Temmuz akşamı yapıldı. Açılışa, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB yöneticileri ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin katıldı.

Açılış öncesinde, İBB Kent Orkestrası ile prodüktörlüğünü ve yaratıcılığını Lalin Akalan’ın üstlendiği “Chromas Korosu Başak Doğan, Amir Ahmedoğlu ve Tolga Böyük” işbirliğinde gerçekleşen canlı görsel-işitsel koro performansı sergilendi.

Açılışta sırasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı. Mahir Polat, projenin nasıl tamamlandığını anlatırken Hasanpaşa Gazhanesi’nin tarihine değindi ve bu sürecin tamamlanmasında emeği geçenleri sayarak, teşekkür etti. “Hasanpaşa'dan bir kültür-sanat havzası üretmeye çalıştık” diyen Polat, “Hasanpaşa, iyi bir kamusal açık alan olmakla vasat bir alan olmak arasında bocalayan bir projeydi. O günden itibaren, yeni belediyeciliğin ve kent hakkı üzerine geliştirilecek bütün alan çalışmalarının, özellikle sivil bir alan üretmenin vizyonu ve desteğiyle çok değerli Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ilk günden itibaren buraya verdiği önemle beraber, biz, güçlü bir şekilde bu alanın hızlı tamamlanmasında yol almış olduk” diye konuştu.

ODABAŞI: BUGÜN BURADA BİR HASRET BİTİYOR

Polat’ın ardından Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı bir konuşma yaptı. Odabaşı, “Bugün burada, bir hasret bitiyor. Bugün burada, Gazhane ile Kadıköylü, Gazhane ile İstanbullu kucaklaşıyor” dedi. Odabaşı konuşmasına şöyle devam etti: “Yaklaşık 30 yıl süren bir mücadele bugün; direnenlerin, üretenlerin, bilime ve sanata inananların zaferiyle taçlanıyor. Bugün burada, Kadıköy’ü var eden değerlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Daha doğrusu, hafızayı güncelleyip, yeniden dağarcığımızdaki yerine teslim ediyoruz.”

Gazhane’nin Kadıköy için önemine değinen Odabaşı, “Gazhane, bizim hem tarihsel hem de toplumsal belleğimiz. 1993’ten beri kullanılmayan ama Kadıköylü’nün sürekli bir ilişki kurduğu, hatırında tuttuğu kocaman bir anı. İşlevi ve mimarisiyle bir dönemin tanığı. Bu bölgenin, yaklaşık 100 yıllık ateşi, ışığı Gazhane” diye konuştu.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLUYOR”

23 Haziran seçimleri sonrası İstanbul’da köklü bir zihniyet değişiminin yaşandığını vurgulayan Odabaşı, sözlerini şunları söyledi: “Bizim mücadelemiz, yıllardır kendi halkını oyalayan, olanı oldurmayan zihniyetleydi. İşte o muhteşem zihniyet değişikliğinin sonunda, şimdi olmayanı olduran, 16 milyona hizmet şiarıyla yoluna devam eden bir Büyükşehir Belediye Başkanı var. Alkışı hak eden, çalışkan bir ekip var. İki yılda Kadıköy’e kattıklarınız için; kent estetiğine yapılan saldırılara karşı öfkeniz için; bu kadim kentin düşmanlarına karşı cesaretiniz için; kardeşçe bir yaşam mücadelesinde dirayetiniz için; her şartta bizimle de paylaştığınız adaletiniz için; en önemlisi de, 16 milyonun başkanı olduğunuz için müteşekkirim. Her şey çok güzel oluyor.”

Odabaşı’nın ardından konuşmasına başlayan İmamoğlu ise “130 yıllık bu endüstri mirasımızın bu güzel başlangıcını, Müze Gazhane’yi, kültür-sanat yaşamına katmanın keyfini ve gururunu yaşıyoruz” derken Müze Gazhane’de yapılacak etkinliklerden bahsetti. İmamoğlu, Afife Batur’a, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Gülsün Tanyeli'ye, Yıldız Salman'a, Deniz Aslan'a, Sevim Aslan'a ve Gazhane Çevre Gönüllüleri’ne özel olarak teşekkür etti. İmamoğlu, Afife Batur’un adının kompleks içindeki kütüphaneye verildiğini duyurdu.

İMAMOĞLU, TOPBAŞ’I DA UNUTMADI

Gazhanenin dönüşümü sürecinde kıymetli mücadeleler verildiğini belirten İmamoğlu, projeyi başlatan eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı da unutmadı: “Bu süreci başlatmasından dolayı, rahmetli Kadir Topbaş'a da teşekkür ediyorum. Daha sonrasında göreve geldiğimizde, kaba inşaatı büyük oranda tamamlanmış olan ve açıkçası süreci belirsiz halde bulduğumuz o dönemin genelde yaşadığımız, bütçe ve imalat dengesi sıkıntısını da kısa sürede aşarak, işi hızlandırdık. Ve gerçekten değerli bir yeni vizyonla ve planlamayla Hasanpaşa Gazianesi'ni, bugün gördüğünüz kültür, sanat ve bilim kampüsüne dönüştürdük.”

BİR MÜJDE DAHA

“Dünyanın farklı yerlerinde gerçekten başarılı bazı merkezlerden de ilham alıyoruz” diyen İmamoğlu bir de müjde verdi: “Burasıyla aynı kaderi paylaşan ve atıl durumda olan Yedikule Gazhanesi’nde de restorasyon çalışmalarına başladığımızı ve orada da sizi, İstanbulluları yine çok değerli bir kültür-sanat alanıyla, müze alanıyla buluşturacağımızı da İstanbullulara müjdelemek istiyorum. Bu projelerimize ek olarak, Haliç Tersanesi’nde, Feshane'de, mülkiyetini alarak İBB bünyesine kattığımız Bulgur Palas'ta ve restorasyonunu tamamlamak üzere olduğumuz Yerebatan Sarnıcı’nda günün ihtiyaçlarını dikkate alarak, çağdaş kültür-sanat alanları yaratarak İstanbullularla buluşturacağız.”

Sözlerine “Kültürün, sanatın, yaşamın sevinci ve umut kaynağı olduğunu her zaman biliyor ve hissediyoruz” diyerek devam eden İmamoğlu, “Çocuklarımızın bu güzel kentte, yaratıcı bir geleceğe sahip olmaları için, en değerli ihtiyaç duydukları şeylerin başında, kültür ve sanatla buluşmaları olduğunun farkındayız. Bu boyutuyla İstanbul'un hak ettiği değere, o yaratıcı insanlara fırsat tanıyan alanlara kavuşması için, çok bilimsel, teknik ve anlamlı bir süreci İstanbullulara hediye edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ışık gösterisi gerçekleştirildi ve kurdele kesimiyle açılış tamamlandı.

ETKİNLİKLER ARTARAK DEVAM EDECEK

İşletmesi İBB’nin iştirak şirketi Kültür A.Ş. tarafından alınan Müze Gazhane, İstanbul’un sembol alanlarından birisi olmaya aday. Müze Gazhane’nin bünyesinde altı sergi/müze salonu, iki tiyatro/konser salonu, performans stüdyoları, kütüphane, İstanbul Kitapçısı, üç yeme içme alanı, atölyeler, ortak çalışma alanları ve kapalı otopark bulunuyor.

Müze Gazhane, yerel endüstri mirası ve kültürel değerleri merkeze alarak evrensel bir değer üretmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda dünyanın farklı yerlerindeki onlarca kültür-sanat merkezinden ilham alıyor. Müze Gazhane, önümüzdeki dönemde İstanbul ile özdeşleşen, evrensel vizyona sahip proje ve etkinliklerle hem İstanbullularla hem de dünyanın farklı yerlerinden gelecek olan misafirlerle buluşmaya hazırlanıyor. Müze Gazhane’de düzenlenecek etkinlikler instagram.com/muzegazhane, twitter.com/MuzeGazhane hesaplarından da takip edilebilir.