Binlerce kişi 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı

22 yıl önce Kadıköy’de düzenlenen 1 Mayıs mitinginde hayatını kaybeden 3 işçi anıldı. Maltepe’de düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarına ise binlerce kişi katıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün bu yılki merkezi Maltepe olurken, kutlamaların öncesinde anma etkinlikleri gerçekleştirildi. 1977 yılında Taksim Meydanı’nda hayatını kaybeden işçiler için Kazancı Yokuşu’nda anma töreni düzenlendi. Kadıköy’de 1996 yılında hayatını kaybeden 3 işçi de unutulmadı.

“KOMİSYON KURULSUN”

Kadıköy’de 1996 yılında gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlaması, Hasan Albayrak, Yalçın Levent ve Dursun Odabaşı adlı üç vatandaşın ölümüyle sonuçlanmıştı. 29 Nisan Pazar günü Kadıköy’de düzenlenen anma etkinliğiyle 1996 1 Mayıs’ında ölenler

anıldı. Kadıköy Belediyesi önünde toplanan DİSK ve KESK’e üye işçiler ve TMMOB ve siyasi parti temsilcileri sloganlar atarak üç işçinin öldüğü yere geldi. Hayatını kaybeden işçiler için yapılan saygı duruşunun ardından 1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik yaptı. Bozgeyik,1977, 1989 ve 1996’da katledilen işçilerin faillerinin hala açığa çıkarılmadığına dikkat çekerek, “Bizler Cumhuriyetin kurduğu tarihten bu yana Türkiye’de işçilere, emekçilere, farklı kimlik ve inançlara yönelik yapılan birçok katliamla karşı karşıya kaldık. 1977 1 Mayıs’ı, daha sonra Maraş, Çorum, Sivas katliamları ile sarsıldık. Özellikle 12 Eylül askeri darbesiyle faşizmin hazırlanma süreçleri olarak değerlendirdiğimiz bu katliamlarla Türkiye’yi yönetenler ve parmağı olanlar yüzleşmemiştir. 1977 1 Mayıs katliamında olduğu gibi katliamları yapanların değil de özellikle katliama uğrayan işçi ve emekçilerin yoldaşlarının, arkadaşlarının yargılandığı süreçleri hep birlikte yaşadık.” dedi. Bozgeyik, katliamların sorumlularının açığa çıkartılması ve gerçeklerle yüzleşmek için bir Adalet Komisyonu kurulması gerektiğini de vurguladı.

Anma etkinliği, 1 Mayıs 1996’da katledilen işçilerin öldüğü yere kırmızı karanfiller bırakılmasının ardından sona erdi.

BİNLER MALTEPE’DE BULUŞTU

İstanbul’daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları bu yıl Maltepe Miting Alanında yapıldı. Kutlamaya CHP, HDP, DSP, ÖDP, Emek Partisi ve TKP’nin de aralarında yer aldığı siyasi partiler ile İstanbul Mali Müşavirler Odası, Halkevleri, Kadın Meclisleri Grubu, Türkiye Yazarlar Sendikası, Oyuncular Sendikası, Birleşik Haziran Hareketi’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, meslek odası temsilcileri katıldı. İlk sözü alan DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, mayısın emek, mücadele, dayanışma anlamına geldiğini belirterek, “O nedenle 1 Mayıs Kemal Türkler’dir, Abdullah Baştürk’tür. 1977’de, 1989’da, 1996’da yitirdiğimiz canlarımızdır. 1 Mayıs, Gezi’de, haziran isyanında toprağa verdiğimiz evlatlarımızdır, 1 Mayıs meydandır, 1 Mayıs Taksim’dir” dedi.

TTB Başkanı Raşit Tükel de evrensel hukuk ilkelerinin terk edildiği, demokrasiden uzaklaşıldığı bir dönemin yaşandığını ifade ederek, “İnsan sağlığına ve yaşamına zarar veren her şeyi, hekimliğin doğasına aykırı ve kabul edilemez buluyor ve hekimlik değerlerimizin bir gereği olarak barıştan ve demokrasiden yana olmaktan hiçbir koşulda vazgeçmiyoruz. Yaşasın 1 Mayıs, birlik, dayanışma ve mücadele günü.” şeklinde konuştu.

Kutlamalar, DİSK Korosu’nun seslendirdiği marşlar ve Genco Erkal ile Rutkay Aziz’in okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

KADIKÖYLÜLER DE ALANDAYDI

Bu yılki 1 Mayıs kutlamalarına İstanbul’un farklı noktalarından binlerce insan katılım gösterdi. Sabah erken saatlerden itibaren bazı katılımcılar otobüslerle Maltepe’ye gelirken, bazı katılımcılar da toplu taşıma araçları ve vapurlarla toplanma noktalarına ulaşmaya çalıştı. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da 1 Mayıs kutlamalarına katıldı. Kadıköy’den de yüzlerce vatandaş Maltepe’deki 1 Mayıs kutlamalarında yerini aldı. Kadıköy’de faaliyet gösteren Don Kişot Bisiklet Kolektifi de kutlamalara katıldı ancak grup üyeleri alana girmedi. Miting alanının, denizin molozlarla doldurularak yapıldığını ifade eden bisikletliler, kutlamalara katılanları bu konuda bilgilendirdi.