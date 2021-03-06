Binlerce kadın Kadıköy'den haykırdı: Özgür bir gelecek, özgür kadınlarla gelecek

İstanbul 8 Mart Platformu’nun çağrısıyla Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda biraraya gelen kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İstanbul’da kadınlar Büyük Kadın Buluşması için Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda biraraya geldi. Kadıköy sokaklarından alkışlarla eylemin yapılacağı alana gelen binlerce kadın, "Geceleri de, sokakları da, meydanları da terk etmeyeceğiz" sloganları ile yürüdü.

Kadınlar hem Kadıköy sokaklarında hem de eylem alanında "Ayaktayız", "Özgür bir gelecek, özgür kadınlarla gelecek", "Kalplerimiz özgürlük için atıyor" pankartları taşıdı.

GÖKKUŞAĞINA POLİS ENGELİ

LGBTİ+ sloganlarının yazılı olduğu dövizlerin ve gökkuşağı bayraklarının alana alınmaması üzerine bir süre gerginlik yaşandı. Kadınların protestoları karşısında polis, gökkuşağı bayraklarını ve dövizleri eylem alanına almak zorunda kaldı.

İstanbul'un her yerinden gelen kadınlar yağmur ve soğuk havaya aldırış etmezken, eylem alanında çalan şarkılarla halay çekip, dans etti. Kadınlar sık sık, "Kadın, yaşam, özgürlük" , " Yaşasın kadın dayanışması" ve "Kadıköy bizim senin mi sandın?" sloganları attı.

BASIN AÇIKLAMASI ÜÇ DİLDE OKUNDU

“Büyük kadın buluşmasına hoş geldiniz” diye başlayan basın açıklaması Türkçe, Kürtçe ve Arapça okundu. Türkçe basın açıklamasını Nazlı Andan, Kürtçe basın açıklamasını Şenay Kumuz okurken Arapça açıklama İrem Kayıkçı tarafından yapıldı. Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'KENTLERİMİZİ DE BİZ YÖNETECEĞİZ'

Özgürlüğümüz için bir aradayız. Özgürlüğümüzü kazanacağız. Yaşamımızı, kampüsümüzü, kentlerimizi biz yöneteceğiz. Bugün Boğaziçi’nde ‘atanmış değil seçilmiş’ diyerek kayyımlara karşı üniversitelerimizi savunan kadınlarız. Pandeminin derinleştirdiği ekonomik krizi üzerimize yıkmaya çalışanları; üretim devam etsin diye fabrika karantinalarında çalışmayı unutmadık. Evden çalışmayı biz kadınlara bir lütuf gibi sunanları unutmadık.

'DİRENEN KADINLARIZ!'

Ne en az üç çocuğu kabul ettik ne de ev işlerinin tek sorumlusu olmayı. Gebze'de Migros’un sömürüsü ve tacizlerine karşı emeğimiz bizimdir diyen, Avcılar’da ise SML direnişinden kadınlarız. Sinbo direnişimizle sendikalaşma hakkımızı savunuyoruz. Kod 29’a, ahlak safsatasıyla işten atılmalara, ücretsiz izne karşı direnen kadınlarız!

'8 MART'TA SOKAKLARI DOLDURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yıllardır 8 Mart’larda emek sömürüsüne, işsizliğe, güvencesizliğe, erkek devlet şiddetine, LGBTİ+ fobiye, irade gaspına, adaletsizliğe karşı sokakları dolduruyoruz. Bu sene de hayatlarımızı kuşatan patriyarkaya, erkek-devlet şiddetine, ekolojik yıkıma, kapitalizme, emek sömürüsüne ve saray rejimine karşı isyanımızı, öfkemizi, mücadelemizi her yerde büyütüyoruz. Özgürlüğümüzü kazanmak ve hayatlarımızı savunmak için 8 Mart’ta ve her gün bir aradayız, alanları sokakları doldurmaya devam edeceğiz. Dünyayı yerinden oynatacağız!”

LGBTİ+'LARA GÖZALTI

Basın açıklamasının ardından konuşan Yıldız İdil Şen'in de aralarında olduğu LGBTİ+ aktivistler gözaltına alındı. Şen, konuşmasında bir trans korteji kurmak istediklerini fakat polisin bunu engellediğini belirtti.

İstanbul Emniyeti'nin gökkuşağı bayraklarını alana almak istemediğini hatırlatan Şen, "Var olduğumuz her yerde mücadele eden LGBTİ+ aktivistleri olarak bu yasakları tanımıyoruz. Kortejlerimize saldıran erkek devletin polisini teşhir ediyoruz" dedi.