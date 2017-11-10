Binler Atatürk İçin El Ele Verdi

Kadıköylüler 10 Kasım’da Ulu Önder Atatürk için el ele verdi. Kadıköy Belediyesi'nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6,5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturuldu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa yolculuğunun 79. yılında Kadıköy’de gerçekleştirilen saygı zinciri ile anıldı. “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri”, bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi Fenerbahçe Orduevi’nin önünde başladı.

2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen “ATA'ya Saygı Zinciri"nde binlerce kişi sabahın erken saatlerinde Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda ellerinde Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle bir araya geldi.

Ata’ya Saygı Zincirine Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, belediye meclis üyeleri ve binlerce yurttaş katıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla birlikte her yaştan Kadıköylü saygı duruşuna geçti.

“ATATÜRK’Ü ANIYOR, ANLIYORUZ”

“Atatürk’ü sevgiyle ve saygıyla anıyoruz” diyen Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu duygularını şu sözlerle ifade etti:

“10 Kasım’larda Atatürk’ü anarken onun devrimlerini, değişimin gücünü, bilime, teknolojiye, eğitime, barışa, demokrasiye bakışını bir kez daha anlamaya çalışıyoruz. Onun düşüncelerini anlayabilirsek bu yaşadığımız sıkıntıların hiç birini yaşamayız. Yurttaşlarımız demokrasi, özgürlük, barış istiyor. İyi bir eğitim istiyor. Mustafa Kemal’in önderliğinde bunu yakaladılar ve bunun geleceğe taşınmasını istiyor. Bayramlarımızın, törenlerimizin bu kadar kalabalık olmasının nedeni bu. İnsanlar bu ülkenin kolay kurulmadığını biliyor, demokrasinin önemini biliyor. Atatürk ilkelerinin ve devrimlerinin önemini biliyor ve bildikleri için bu tür buluşmalara, anmalara sahip çıkıyor ve katılıyor. Atatürk’ü anıyor ve anlıyoruz. Sadece Kadıköy’de değil Türkiye’nin her tarafında aynı sahiplenme var.”

Yediden yetmişe çok sayıda insanın katılımıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüzleştiği an olan saat 9’u 5 geçe oluşturulan saygı zincirine havadan paramotorcular, denizden de teknelerin sahil boyunca kıyıya yanaşarak sirenleriyle destek vermesiyle görkemli görüntüler oluştu.

Anma töreni İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından sona erdi.