Bilirkişi raporuna rağmen sahil kıyımı

Danıştay 6. Daire Mahkemesi, Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın yapılaşmasına ilişkin itirazını bilirkişi raporuna rağmen oybirliği ile reddetti

Kadıköy Belediyesi’nin, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmasına yaptığı itiraz Danıştay 6. Daire Mahkemesi tarafından değerlendirilerek karar verildi.

Konusunda uzman beş kişiden oluşan Bilirkişi Heyeti “Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı Koruma Planı”nı uygun bulmayıp, olumsuz yönde çok kapsamlı, her yönü ile incelenmiş bir rapor sunmasına rağmen, mahkeme bilirkişi raporunu dikkate almayıp sadece yüzen iskele alanlarının emsale katılmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı verdi.

2011 yılında özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı yeni imar planı 17 Mart 2015 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanmıştı. Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmanın önünü açan karar doğrultusunda 115 bin 469 metrekare büyüklüğü olan Yat limanına otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek ve bu alan yeraltı otoparkı ile 35 bin795 metrekareye kadar yükselecekti. Kadıköy Belediyesi plana yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırması, halkın kıyı kullanımını azaltması, kıyı siluetini bozması, 1/100.000 üst ölçekli plana uygun olmaması mevcut plana uygun olmaması, ekolojik dengenin bozularak yosunlaşmayı arttırması, ÇED raporunun olmaması ve hava koridoru nedenleriyle itiraz etmişti.

DANIŞTAY: OLUMSUZ ETKİSİ YOK

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kadıköy Belediyesi’nin itirazını ret etmişti. Belediye’nin Danıştay 6. Daire’ye yaptığı itiraz karara bağlandı. Daire bilirkişi raporuna rağmen “dava konusu planların “yüzen iskele alanlarının” emsal hesabına dâhil edilmesine ilişkin kısmına yönelik olarak yürütmenin durdurulması isteminin oy çokluğu ile kabulüne, dava konusu diğer hususlara ilişkin olarak dava konusu planların yürütülmesinin durdurulması isteminin koşulları oluşmadığından oy birliğiyle reddine” karar verdi. Dava konusu alanın çevresel ve meteorolojik niteliklerine yönelik bilirkişi heyetinde uzman profesörlerin olumsuz değerlendirmelerine rağmen, Danıştay başka bilirkişi raporuna gerek duymadan rüzgar yönü, hava kirliliği ve yelken sporu açısından olumsuz etkisi olmayacağı sonucuna vardı.

Danıştay 6. Daire tarafından yürütme durdurma kararı verilen “Yüzen İskele Alanı” olarak belirtilen alan 1978 metrekareyi oluşturduğundan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanına yer altı otoparkı ile birlikte yapılacak inşaat alanı 35 bin 795 metrekareden 33 bin 817 metrekareye düşecek.

BİLİRKİŞİDEN YAPILAŞMA UYARISI

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Emel Göksu, İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay ve Uçak Bilimi Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. Yalçın Arısoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Ünlü’den oluşan bilirkişi raporunda yapılaşma, deniz yaşamı, yelken sporu ve hava kirliliği ile ilgili uyarılar şöyle:

“Kadıköy’de Yat Limanının büyütülerek inşai faaliyette bulunulması proje alanındaki hava koridorlarını ve dolayısıyla hava dolaşımını daha fazla kesecektir. Kadıköy’de hassas ve sağlıksız olan hava kirliliği düzeyi artarak kötü ve tehlikeli düzeylere yükselebilecektir”

“ Yat Limanının büyütülerek inşai faaliyette bulunulması, rüzgara ve doğrudan yelken sporu üzerinde de olumsuz etkileri olacaktır. Türkiye önemli bir yelken sporu merkezini kaybedecektir.”

“Kirlenme nedeniyle biyotayı da olumsuz etkileyecektir.”

Danıştay 6. Dairesi’nin bilirkişi raporuna rağmen verdiği kararda ise “Planlama alanındaki yapılaşmanın hem yoğunluk hem de yükseklik olarak az olması nedeni ile bilirkişi raporunda ifade edildiği şekilde, rüzgar yönü, hava kirliliği ve yelken sporu açısından olumsuz etkileri olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

NUHOĞLU: İHTİYAÇ YOK

Konuyla ilişkin açıklama yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kalamış Yat Limanı’nın asıl amacına uygun kullanılması gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Yeşil alanların tamamen yapılaşmaya açılması söz konusu. Burada bir inşaat yapılırsa yeşil alan kalmayacak. Kalamış Yat Limanı’nın ihtiyaçlar çerçevesinde kullanılması gerekiyor. İlave inşaat alanına ihtiyaç yok. Bir metrekare inşaat alanına bile izin vermememiz gerekiyor. Kadıköylülerin buna ihtiyacı yok.”

Denizlerle insanlar arasındaki ilişkinin, yapılması planlanan inşaatlarla kopma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunan Nuhoğlu,” Söz konusu alan çok geniş bir kamu alanı. Vatandaşlarımız bu alanda spor yapıyor, bisiklet sürüyor. Vatandaşlarımızın faydalandığı bu alanın özelleştirilmesine karşı çıkıyoruz” dedi.