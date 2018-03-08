Bilirkişi öleni de öldüreni de kusurlu saydı

Moda’da hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybeden Özge Kandemir ile kazaya sebep olan kamyon şoförü birinci derece kusurlu sayıldı

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hayatını kaybettiği kazaya neden olan kamyon şoförü Aydın Yanık’ın yargılanmasına devam edildi. 6 Mart Salı günü Anadolu Adliyesi’nde görülen davanın duruşmasında İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan son bilirkişi raporu da dosyaya dâhil edildi.

Bilirkişi raporuna göre Özge Kandemir’in yaşamını yitirmesiyle ilgili davada, Kandemir ve şoför eşit derece kusurlu sayıldı. Sürücü Aydın Yanık, güvenli sürüş tekniğine aykırı olan hatalı davranışı sebebiyle birinci derecede kusurlu bulunurken, yaşamını yitiren Özge Kandemir ve kaza sırasında yanında bulunan arkadaşı Büşra Özsayın da birinci derecede kusurlu bulundu.Raporda, şoför Aydın Yanık’ın ağır taşıt girmesinin yasak olduğu bir mahalde bulunduğu ve cadde niteliği taşıyan bir yoldan gelip sokağa giriş yapmak istediği ifade edilirken, sokağa girişte ise manevra kurallarına tamamen aykırı davrandığı da belirtildi. Bilirkişi raporunda, kamyonun yasaklı bir bölgede bulunduğuna dikkat çekilmesine rağmen yaşamını yitiren yaya Özge Kandemir ile kazadan yaralı olarak kurtarılan Büşra Özsayın’ın ise “trafik güvenliği esaslarına ve kendi can emniyetlerine aykırı davrandıkları” ifade edildi.

ÖNCEKİ RAPORDA KUSURSUZ BULUNMUŞLARDI

Geçtiğimiz yıl Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından gönderilen raporda ise Özge Kandemir ve kazada yaralanan Büşra Özsayın’ın kusursuz, sürücü Yanık’ın ise tam kusurlu olduğu belirtilmişti. Adli Tıp Kurumunun sanığı tam kusurlu bulmasına rağmen sürücü Aydın Yanık’ın tutuklanması talebi reddedilmişti.

Mahkeme heyeti bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için tespit yapılmasına ve davanın 27 Mart Salı gününe ertelenmesine karar verdi. Özge Kandemir’in teyzesi Sultan Özer de gazetemize yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Raporun bu şekilde hazırlanmasını beklemiyorduk. Şoförü yüzde yüz kusurlu bulan Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi’nin kararı gibi bir rapor çıkacağını umuyorduk. Sonuçta yasak bir bölge ve genç bir insanın yaşamı söz konusu.”

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir’in hayatını kaybettiği kaza 7 Ekim 2106’da Tuğlacı Emin Bey Sokak üzerinde meydana gelmişti. Moda Spor Kulübü lokalinin emniyetle paylaştığı kamera görüntülerinde Aydın Yanık’ın kullandığı yük kamyonunun, sokağın köşesini dönerken Kandemir’i ezerek ölümüne neden olduğu ve bölgedeki insanların koşarak kaza mahalline geldiği görülmüştü. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kamyon sürücüsü Aydın Yanık sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.