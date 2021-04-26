Bilirkişi: “Koru, millet bahçesi olmamalı”

Validebağ Korusu’nun “millet bahçesi” yapılması projesine karşı açılan davada bilirkişi raporu çıktı. Raporda, projenin korunun özelliğini yitirmesine neden olacağı ve bu nedenle uygulanmaması gerektiği belirtildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılında aldığı kararla, Anadolu yakasının en önemli yeşil alanlarından biri olan Validebağ Korusu’nun millet bahçesi olması için adım atmıştı. 20 yılı aşkın süredir korunun yapılaşmaya açılmaması için mücadele eden Validebağ Gönüllüleri ise millet bahçesi projesine izin veren İstanbul 1 No’lu Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu’nun kararının iptali istemiyle dava açmıştı. İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde görülen davada bilirkişi raporu hazırlandı.

“KORUYA ZARAR VERİLMEMELİ”

Raporda, korunun kentsel alan içerisinde yer aldığı ve mahalle sakinlerinin uzun yıllardır koruyu kullandıkları ifade edilirken, “Koru kimliğini koruyan, sadece aksayan konuları iyileştirmeye yönelik bir proje üretilmesinin doğru olacağı düşünülmektedir.” denildi.

Raporda, korudaki düzenlemelerle mevcut yapıya zarar verilmemesi gerektiği vurgulanırken şu görüşlere yer verildi: “Ağaçlar için gerekli olan bakım ve tamamlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yollara koru kavramına uygun iyileştirmeler yapılması ve bu koşullarda koruma altına alınması ile elde edilecek toplumsal faydanın millet bahçesinden daha fazla olacağı görülmektedir.”

“YABAN HAYATI ZARAR GÖRÜR”

Raporda, millet bahçesi projesi kapsamında 29 bin metrekare alanda inşaat çalışmalarının yürütüleceği anımsatılarak, inşaat faaliyetlerine dair şu görüşler paylaşıldı: “İnşaat sırasında malzeme taşınması, kazının dışarı çıkarılması, beton atılması gibi nedenlerle toprak çok sıkışacak, ağaçların kök solunumu ve yağışın toprağa sızması azalacaktır. İnşaat sürecinde gürültü, toz, ve diğer nedenlerle yaban hayatı zarar görecektir.”

Korulardaki konforun ve lüksün ikinci planda olduğunun kaydedildiği raporda “İnsanlar bu alanın bir park olmadığını, bir koru olduğunu fark etmeliler. Yüksek standartlı granit plak kaplamalı ve granit bordürlü yollar koruda yama gibi duracaktır.” denildi.

“ÇÖKÜŞE GİDEN SÜREÇ BAŞLAR”

Raporda, söz konusu projenin koru kavramına uymadığı bu nedenle koruyu park düzeyine düşüreceği ifade edildi. “Yoğun inşaat süreci korudaki ekosistemi olumsuz yönde etkileyecek ve kullanıcı sayısını artırarak çöküşüne neden olacak” ifadelerinin yer aldığı bilirkişi raporunda şu değerlendirmelerde bulunuldu: “Alanda yer alan flora ve faunanın birbirlerinden ayrılmaz önemli habitat parçası oldukları ve ekosistem açısından bir zincir teşkil ettikleri, hazırlanan proje kapsamındaki fiili müdahalelerin söz konusu zincirin tahrip olmasına etki edeceği ve koru özelliğini yitirmesine ve çöküşüne giden bir sürecin başlangıcı olabileceği endişesi oluşmuştur. Ekosistem devamlılığı bakımından dava konusu projenin uygulanmamasının yerinde olacağı kanaatine varılmaktadır.”

NE OLMUŞTU?

1999’dan bu yana I. derece doğal ve tarihi SİT alanı olan Validebağ Korusu millet bahçesine dönüştürülmesi için 2018 yılında adım atıldı. Korunun millet bahçesine dönüştürülme projesi İstanbul 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu toplantısında kabul edildi. Validebağ Gönüllüleri, kararın iptali için İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Proje kapsamında yolların rehabilitasyonu, ışıklandırma, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitness alanları ve bisiklet parkuru yapımı gibi inşaat faaliyetleri yapılacak.