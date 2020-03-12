Beyaz Masa’nın gündemi ulaşım!

İBB İstanbul İstatistik Ofisi, Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. En fazla şikâyet ulaşım alanında olurken toplam şikâyetlerin ilçe dağılımında ise Kadıköy ilk sırada yer aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılı Ocak ayında, İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvuruları değerlendirdi. İlk kez bülten haline getirilen başvurular, bundan sonra her ay düzenli olarak açıklanacak. Yapılan 900 bin 189 başvuruda ulaşımla ilgili şikâyetler ilk sırada yer aldı.

900 BİN 189 BAŞVURU YAPILDI

İBB Beyaz Masa’ya ocak ayı boyunca, bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan toplam 900 bin 189 başvuru yapıldı. Bunların yüzde 11’i şikâyet, yüzde 22,1’i talep ve yüzde 66,9’u ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti. Başvuruların yüzde 19,1’i İGDAŞ, yüzde 22,9’u İSKİ ve yüzde 57,9’u ise diğer hizmet alanlarına ilişkin oldu.

ULAŞIMLA İLK SIRADA

Şikâyetlerin, yüzde 73,3’ü ulaşım, yüzde 11,6’sı kent ve toplum düzeni ile ilgili iken; İSKİ ve İGDAŞ’la birlikte değerlendirildiğinde şikâyetler içinde ulaşımın toplam payı yüzde 62,3 oldu. Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler Kadıköy (yüzde 7,62), Fatih (yüzde 6,70), Şişli (yüzde4,71) ve Bahçelievler (yüzde 4,65).

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “otobüs gelmemesi”, “kaba davranış” ve “durak/güzergâh ihlali” iken; bilgi isteminde, “anlık otobüs bilgisi”, “İstanbulkart Gıda” ve “İstanbul Halk Süt”; talep başvurularında ise “randevu talebi”, “İstanbul Halk Süt” ve “toplu taşıma seferlerinin arttırılması” şeklinde sıralandı. Kent ve toplum düzenine ilişkin şikâyetlerde ise Fatih (yüzde 8,03), Bahçelievler (yüzde 6,01), Kadıköy (yüzde 5,58), Küçükçekmece (yüzde 5,23) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

EN ÇOK ŞİKÂYET KADIKÖY’DEN

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında Kadıköy ve Fatih’in yüksek paya sahip olduğu görüldü; bunların yüzde 6,50’si Kadıköy, yüzde 6,48’i Fatih’le ilgiliydi. Başvuruların yüzde 54’ü erkekler, yüzde 46’sı kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise erkekler ulaşım; kadınlar sosyal destek hizmetleri üzerinde taleplerini iletti. Erkekler ve kadınlarda otobüs gelmemesi, kaba davranış ve durak/güzergâh ihlali başlıca şikâyet konularını oluşturdu.