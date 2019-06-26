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Beton meydana nihayet ağaç izni!

Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanlığı seçimini yeniden kazanmasının hemen ardından, uzun süredir İBB ile Kadıköy Belediyesi arasında tartışma konusu olan ve ağaç dikilmesine izin verilmeyen meydana ağaç dikildi

Beton meydana nihayet ağaç izni!
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının hemen ardından, uzun süredir İBB ile Kadıköy Belediyesi arasında tartışma konusu olan ve ağaç dikilmesine izin verilmeyen Atatürk Anıtı’nın yer aldığı meydana, Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ağaçlar dikildi.

Atatürk Anıtı’nın bulunduğu alan eski başkan Selami Öztürk döneminde Kadıköy Belediyesi’nin bahçesi olmaktan çıkarılarak halka açılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetki alanında bulunan beton zeminli meydana, ağaç dikmek için uygun koşullar olmasına rağmen ‘güvenlik’ nedeniyle izin verilmiyordu.

Zamanla İBB’nin ve meydanın hemen karşısında bulunan AKP’nin İlçe Başkanlığının otoparkı haline gelmişti. Bölgenin en geniş dinlenme alanlarından biri olan meydana  Kadıköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri fidan dikti. Kadıköy Belediyesi metrobüs ve banliyö durağına yakın bu alanın yurttaşların kullanabildiği gölgelik bir alan olmasını amaçlıyor. 

Etiketler; #ibb #Kadıköy Belediyesi #Ekrem imamoğlu
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