Belediyelerden 23 Haziran seferberliği!

YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından tepkiler yükseliyor. Pek çok belediye de İstanbullulara “23 Haziran’da gelmeyin” çağrısı yapıyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun pazartesi günü aldığı kararın ardından, 23 Haziran günü yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri için sokakta ve sosyal medyada tepkiler yükselirken pek çok belediye de 23 Haziran seferberliği başlattı. Kararın ardından özellikle tatil bölgelerinin belediyelileri İstanbulluları 23 Haziran günü gerçekleşebilecek olan “yüksek sıcaklıklara”, “kar yağışına”, “sağanak yağışa”, “kar ve kum fırtınasına” ve “fırtınaya” karşı uyardı. Kadıköy Belediyesi ise seçmenleri oy kullandıktan sonra Caddebostan sahile davet etti. İşte o paylaşımlar: