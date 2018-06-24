Belediyeden Ulaşım Desteği

Kadıköy Belediyesi, seçimde engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara, oy kullanacakları bölgedeki sandıklara ulaşım hizmeti sağladı

Kadıköy Belediyesi, Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlar için, oy kullanacakları bölgedeki sandıklara taşıma hizmeti sundu.

Çalışma kapsamında Kadıköy’de yaşayan ve yürüme zorluğu çeken birçok vatandaş oy kullanacakları okullara engelsiz taksi, binek araç aracılığı ile götürüldü. Yatalak ya da yürümeyecek kadar hasta olan vatandaşlara da ambulans hizmeti sağlandı. Oy kullanma işlemi biten vatandaşlar araç ve ambulanslarla evlerine geri bırakıldı.

Belediye ayrıca oy kullanacak engelli ve yaşlı seçmenlerin okul içinde ulaşımını kolaylaştırmak içib,n seçim başlamadan okullara tekerlekli sandalye dağıttı.