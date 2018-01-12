Belediyeden çocuklara armağan!

Kadıköy Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ni açıyor

Kadıköy Belediyesi, uzun yıllar pek çok kültür sanat etkinliği ve çalışmaya ev sahipliği yapan Halis Kurtça Kültür Merkezi’ni yeniden tasarlayarak Çocuk Kültür Merkezi haline getirdi. Çocuk dostu mimari yaklaşım, çocuk bakış açısına göre planlanmış mekân kullanımının esas alındığı Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM) çocuk etkinlik, eğitim ve yaşam merkezi olarak 20 Ocak Cumartesi günü kapılarını açıyor.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesinde yer alan HKÇKM, çocukların farklı etkinlerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olacak.Ortak alanları, seyir koltukları, kafeterya menüleri, sergileme ekipmanları ve daha birçok detayı çocuklara göre ve çocuk dostu yaklaşımla düzenlenen etkinlik merkezinde, Kadıköylü çocukların yaşamlarına ışık tutacak içerikler yılın her günü çocuklarla buluşacak.

155 kişilik gösteri salonu olan Çocuk Kültür Merkezi’nde yıl boyunca çocuk tiyatroları ve sinema gösterimleri yapılacak.Çocuk Kültür Merkezi’nde ayrıca atölye programları da olacak. Çocukların sosyal, kültürel, sanatsal ve iletişimsel ihtiyaçlarına yönelik atölye programlarında usta öğretici ve yürütücüler, ilgi çekici ve yaratıcı atölyeleri çocukların duygu ve düşünce dünyasıyla buluşturacak. Çocuklarla Arkeoloji, Çocuklarla Felsefe, Çocuk Bilim İşliği, Çocuk Draması, Renklerle Yaşamak, Evrim Atölyesi, Kil ve Seramik Heykel, Çocuklarla Astronomi ve Uzay İşliği, Sevgili Matematik, Kendi Filmini Yap, Robotik Atölyesi kültür merkezinde yıl boyunca yapılacak atölyelerden birkaçı.

HKÇKM içerisinde yer alana sergileme alanlarında ise çocukların sanatsal gelişimlerine katkı sağlayacak sergiler, çocuk dostu sergileme ekipmanlarıyla yapılacak. Atölyelerde ortaya konan içeriklerin de yer bulacağı sergi programları, çocukların erken yaşlarda sergi kültürü ile tanışmasını amaçlıyor.

“AYDINLIK BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN”

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin açılışı ile ilgili şöyle konuştu: “Kadıköy Belediyesi; Çocuk Sanat Merkezi’nden Etüt ve Eğitim Merkezlerine, Karikatür Evi’nin atölyelerinden Çocuk Tiyatro Festivali’ne, Çocuk Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nden İlk Kütüphanem’e değin onlarca birim ve çalışma ile binlerce çocuğumuzla buluşuyor. Yaşamın her alanında çocuklarla yan yana olan Kadıköy Belediyesi, çocuklarla büyüyor ve birlikte geleceğe yürüyor. Geleceğimiz olan çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışıyor.

Çocukların mutlu, özgür ve üretken olduğu bir Kadıköy hedefiyle hayata geçirdiğimiz etkinlik ve mekanlarımıza bir yenisini daha katmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

İçinden çocuk gülüşlerinin eksik olmayacağına inandığım merkezimizin arsasını bize bağışlayarak, çocuklarımızın geleceğine katkı sağlayan eğitimci Halis Kurtça’yı da saygıyla anıyorum.”

AÇILIŞ 20 OCAK’TA

Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’nin açılışı yarıyıl tatilinde, 20 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nin vereceği konser ile yapılacak açılış sonrası bir hafta boyunca gerçekleşecek atölye, tiyatro gösterimi, film gösterimi gibi pek çok etkinliğe çocuklar ücretsiz olarak katılabilecek.