Belediye Başkanı Odabaşı ve muhtarlar Ankara’ya gidiyor

Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirme ihalesinde son teklifler 21 Eylül Salı günü verilecek. Kadıköy'ün yeşil alanlarının yok edilmemesi için ihaleye karşı olan Belediye Başkanı Odabaşı ve 21 mahalle muhtarı Ankara'ya giderek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı önünde açıklama yapacak

Kalamış Yat Limanı hakkında 40 yıl süreyle özelleştirme kararı alınmıştı. Kararın ardından ihale süreci başladı. İhalede son teklif ise 21 Eylül Salı günü verilecek.

Projeye, kararın alındığı ilk günden itibaren karşı çıkan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’na 7 Haziran’da ihaleye katılma yetkisi, Kadıköy Belediye Meclisi tarafından tanınmıştı. Fakat Kadıköy Belediyesi’nin talebi, kamu kurumlarına devir yapılamadığı gerekçesiyle Özelleştirme İdaresi tarafından reddedildi.

Kadıköylüler de belediye ile birlikte özelleştirme kararına ısrarla karşı çıkıyor. change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasında 20 binden fazla kişi, Fenerbahçe-Kalamış Dayanışması’nın başlattığı kampanyada en az 4 bin kişi imza verdi.

'SALI GÜNÜ ANKARADAYIZ'

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, özelleştirme kararıyla ilgili 21 Eylül’de Özelleştirme İdaresi önünde yapacakları eyleme çağrı yaptı, ihaleye girmeyi düşünen şirketlere uyarıda bulundu: “21 Eylül’de 21 mahalle muhtarıyla Özelleştirme İdaresi’nin önünde basın açıklaması yapacağız. Umarım yeni imara, yeni betona, yeni ranta dur derler. Kadıköy Belediyesi olarak hukukun bize verdiği yetki çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Buradan bir de uyarıda bulunmak istiyorum, şirketlere seslenmek istiyorum. Bizi görmüyorlar ve duymuyorlar. İhaleyi alabilirsiniz ama eninde sonunda Kadıköy Belediyesi’nden içeri gireceksiniz. O zaman biz de sizi duymayacağız, biz de sizi görmeyeceğiz.”

ODABAŞI'NDAN İHALEYE GİREN ŞİRKETLERE UYARI

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda projeye tepki gösteren Odabaşı, Kadıköylülere seslenmişti: “Kalamış sahili halkındır dedik, Kadıköylülerindir dedik. Kimse çökmesin dedik. Sizlerin sesini duymak istemeyenler itirazımızı kabul etmediler. Belediye olarak, Kadıköy’ün ve Kadıköylülerin hakkını korumak bizim en temel görevimiz. Üzerimize düşen her türlü sorumluluğu almaya her zaman hazırız. Bu nedenle ihaleye girmek istedik. Bu sefer, bizi ihale dışı bırakarak teklif vermemizi bile engellediler. Biz de, Kalamış bizimle güzel dedik. Sizlerin de desteğiyle itiraz kampanyamıza başladık. Çünkü biz halkız, sizlerin seçilmiş temsilcisiyiz ve bu sahile, Kadıköylüler adına Kadıköylülerin faydası için talibiz. Daha önce de söyledim, tekrar söylüyorum: İhaleye girecek firmalara sesleniyorum. Halka rağmen, halkın faydasını gözetmeyen bir projeye onay vermeyeceğiz. Halkın faydasını gözetmeyenler bizleri duymak istemiyorlar. Bizleri görmek istemiyorlar. Sizlere inat ihaleye çıkıyorlar. Ama biz de yılmayacağız. Sizlerin hakkını sonuna kadar savunacağız. Salı günü, ihale günü. Biz de Kadıköy’ün seçilmiş temsilcileriyle beraber Ankara’ya gidiyoruz. Özelleştirme İdaresi’nin önünden tüm Türkiye’ye haklı mücadelemizi haykıracağız. Kalamış sahilini halka bırakın diye haykıracağız. Çünkü Kalamış bizimle güzel. Çünkü Kalamış’ın geleceği bizimle güzel.”