Bayrama sayılır günler kala market rafları el yakıyor!

Çarşı-pazar fiyatlarının son hali, bayram öncesinde cep yakmaya devam ediyor

Bayrama sayılı günler kala, Kadıköy'de bir marketi dolaştık; bir kilo biberin 26 lira 99 kuruş, elmanın 15 lira 99 kuruş olduğuna şahitlik ettik... “Bayramlarda çocuk sevindirmek sevaptır” sözü ise bu bayramda söylenmeyecek gibi. Çünkü ortalama bir adet çikolatanın fiyatı 8 lira 99 kuruş...

Sebze meyve fiyatlarına göz atarak markete girerken, köy biberinin 26 lira 99 kuruş olması ilk göze çarpan ürün oluyor. Hemen yanında ise kırmızı biberin fiyatı göze çarpıyor: 13 lira 99 kuruş.

EVDE MEYVE YEMEK ÇOK ZOR

Pandemi döneminde salgına karşı en güçlü silahın temizlik olmasının yanı sıra beslenmenin de önemi sık sık vurgulanıyor. Ancak meyve fiyatlarını görünce, “Kaç insan yiyebiliyor?” sorusu akıllara geliyor. 1 kilo armutun fiyatı 20 lira 99 kuruş olarak dikkat çekerken, C vitamini deposu portakalın kilosu ise 9 lira 99 kuruş olarak raflarda yerini alıyor. Muz, çilek, avakado gibi meyvelerin ise yanına dahi yaklaşılmıyor...

PEYNİR DEĞİL ALTIN...





Kahvaltıların vazgeçilmezi, böreklerin içerisinde en çok sevilenlerden beyaz peynirin fiyatını görünce süt ve süt ürünlerini yemekten vazgeçebilirsiniz. Mahalle aralarındaki şarküteri esnafına, ‘bir kalıp peynir’ diye seslenilen, yüzyıllardır Türkiye mutfağı geleneğinde yerini alan beyaz peynirin kilosu ise 90 lira 99 kuruş. Her yemekte olması zorunlu olan sıvı yağ ise yine yılbaşından beri adeta kendisiyle yarışıyor: 75 lira 49 kuruş...

Yani her üründen birer kilo almak istesek toplamda, 250 lirayı buluyor. Elbette bunun içerisinde pirinç, bulgur, patates, soğan, yoğurt, ekmek gibi ana malzemeler yok. Market arabasının içine ise hiç bir türlü et konulamıyor...

ESNAF İNTİHAR EDİYOR

Bir hafta içerisinde belirlenmiş üç esnafın geçim sıkıntılarından kaynaklı intihar ettiği haberleri ortaya çıktı. Kadıköy'de ise esnaf sık sık bir araya gelerek, “Ölmek de batmak da istemiyoruz” talebini dile getiriyor ancak işletmecilere en yüksek 750 TL kira yardımı yapılıyor.