Başkanlardan Nilüfer Gürsoy ziyareti

Ekrem İmamoğlu, Celal Bayar’ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy’u, Kadıköy Çiftehavuzlar’daki evinde ziyaret etti. İmamoğlu’na ziyaretinde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti

Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 3’ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar’ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy’u, Kadıköy Çiftehavuzlar’daki evinde ziyaret etti. İmamoğlu’na ziyaretinde Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ile CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti.

İmamoğlu ve Gürsoy keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gürsoy, İmamoğlu’nun, “Siyasi partiler, yarın var olmak istiyorsa bu süreci tüm demokrasi kurallarına uygun atlatmaları lazım” sözlerine, “Partiler memleket için. Memleket parti için değil” yanıtını verdi. İmamoğlu’nun Gürsoy’a yanıtı, “Çok güzel söylediniz. Memleket parti için değil. Bunu kullanacağım meydanlarda.” oldu.

Ekrem İmamoğlu ve Gürsoy ailesi sohbetin sonunda anı fotoğrafı çektirdi. Gürsoy’un komşuları ve mahalleliler, İmamoğlu’nu evin önünde bekledi. İmamoğlu’nun evden çıktığını görev vatandaşlar, “Ekrem Başkan” ve “Her şey çok güzel olacak” sloganlarını attı. İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.