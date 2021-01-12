Haftalık Bağımsız Gazete 13 Ocak 2021
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Başkanı Odabaşı’ndan Muhtar Aksu’ya ziyaret

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Boğaziçili öğrencilere yapılan baskınlar sırasında polislerce evi basılan Muhtar Sultan Aksu Kütük’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Başkanı Odabaşı’ndan Muhtar Aksu’ya ziyaret
GazeteKadıköy

Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni atanan rektörle ilgili protestoya katılanlara yönelik gözaltılarda, Yeldeğirmeni (Rasimpaşa) Mahallesi'nin muhtarı Sultan Aksu Kütük'ün evi basıldı. Aksu’nun muhtar olmasının anlaşılmasının ardından, polisler özür dileyerek evden ayrıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Rasimpaşa Muhtarı Sultan Aksu Kütük’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sabah 06.00 sularında eşi ve çocuğu ile kaldığı eve gerçekleşen baskınla ilgili yaşadığı şoku anlatan Aksu, en büyük üzüntüsünün 7 yaşındaki kızının olanlara tanıklık etmesi olduğunu ifade etti. Ziyaret sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Sultan Aksu’yu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Aksu’nun yaşadığı mağduriyetten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, muhtarların yanında olduklarını belirtti.

Ayrıca KaDer Genel Merkez Başkanı Nuray Karaoğlu ve Kadıköy KaDer Başkanı Sabiha Çarmıklı ile yönetim kurulundan İlkay Akartuna da Rasimpaşa Muhtarı Sultan Aksu’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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