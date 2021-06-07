Başkan Odabaşı Yat Limanı ihalesine girmek için tam yetki aldı

Kadıköy Belediye Meclisi, Fenerbahçe Yat Limanı ve Yelken Kulübü arazilerinin özelleştirilme ihalelerine girilmesi için Başkan Odabaşı’na yetki verdi

Kadıköy Belediye Meclisi’nin 7 Haziran 2021 günü yapılan toplantısında Fenerbahçe Yarımadası’ndaki özelleştirme konuları öne çıktı.

Toplantıda, yapılacak özelleştirme ihalelerine Kadıköy Belediyesi’nin girebilmesi için Kadıköy Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oylamaya sunuldu.

Kadıköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından sunulan, “Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe – Kalamış Yat Limanı’nın Özelleştirme İhalesine katılması, geçici teminat bedelinin yatırılması, ihale şartnamesi ve tanıtım doküman bedelinin ödenmesi ile ihaleye teklif verilebilmesi ve gerekli bütün işlemlerin sonuçlandırılabilmesi için Kadıköy Belediye Başkanı’na yetki verilmesi” şeklindeki teklif oylandı.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Sunulan teklif oy birliği ile Belediye Meclisi tarafından kabul edildi.

İHALESİZ BELEDİYEYE VERİLMESİNİ TALEP ETTİ

Kadıköy Belediyesi, Meclisten çıkan bu karardan bağımsız olarak aynı zamanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na başvurarak, yerin ihaleye çıkmadan belediyeye verilmesini talep etti.

BAŞKAN ODABAŞI KARARA SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kalamış Yat Limanı’nın ardından Kalamış Yelken Kulübü’nün arazisi özelleştirme kararı alınmasına sert tepki göstermişti. Odabaşı, bu alanlara kimsenin “Çökmemesi” için Kadıköy halkı adına talip olduklarını duyurmuştu.