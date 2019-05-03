Haftalık Bağımsız Gazete 03 Mayıs 2019
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Başkan Odabaşı ve meclis üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Kadıköy Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Başkan Odabaşı ve meclis üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve beraberindeki heyet Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulunan heyet adına Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Odabaşı şu satırları kaleme aldı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım;

Devrimlerinizin ve ilkelerinizin yılmaz savunucusu, cumhuriyet değerlerini içselleştirmiş Kadıköy'ün Belediye Başkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan gururluyum. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım, bıraktığınız mirası her şartta, size ve aziz şehitlerimize yakışır şekilde koruyup,  gelecek nesillere aktaracak güç ve azimdeyiz. Ulusal Kurtuluş mücadelemizin 100. yılını yaşadığımız bu günlerde huzurunuza gelerek; inancımızı ve bağlılığımızı bildirmekten mutluyum. Bu vesile ile, Kadıköylü yurttaşlarımız adına görkemli mücadelenizi selamlıyor, sizi ve silah arkadaşlarınızı minnetle yad ediyorum.

Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Belediye Başkanı”

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