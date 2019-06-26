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Başkan İmamoğlu’ndan İstanbullulara mazbata çağrısı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın saat 18.30’da Saraçhane’de gerçekleştirilecek mazbata törenine tüm İstanbulluları çağırdı

Başkan İmamoğlu’ndan İstanbullulara mazbata çağrısı
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yarın (27 Haziran Perşembe) saat 18.30’da Saraçhane’deki İBB binasına gideceğini ve başkanlık mührünü alacağını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’nun basın bürosundan yapılan açıklamada şöyle denildi: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi devir teslim töreni, İBB Başkanlığı Saraçhane binasında 27 Haziran 2019 Perşembe günü saat 18.30’da gerçekleştirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İSTANBUL BULUŞMASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrıda bulunarak, İstanbulluları belediye önünde toplanmaya çağırdı.

İmamoğlu, “Değerli hemşehrilerim; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı devir teslim töreni, 27 Haziran 2019 Perşembe saat 18.30’da Saraçhane’deki İBB Başkanlığı makamında yapılacaktır. Tüm hemşehrilerimi yarın saat 18.30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne bekliyorum.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından da yarınki buluşmaya çağrı yapıldı.

Etiketler; #saraçhane #mazbata #Ekrem imamoğlu #ibb
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