Barış Manço, Kadıköy'de anıldı

Türkiye’nin unutulmaz sanatçısı, 7’den 70’e herkesin sevdiği Barış Manço, ölümünün 20. yılında Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı. Manço ailesinin katıldığı etkinliğin yanı sıra 2 binin üzerinde Manço hayranı Moda’daki Barış Manço Evi’ni ziyaret etti.

Türkiye’de müzik tarihinin efsane ismi Barış Manço, ölümünün 20. yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Anma etkinliklerinin bu seneki merkezi de yine Kadıköy’dü. 9 sene önce müzeye dönüştürülen Manço’nun Moda’daki evine 1 günde 2 binin üzerinde hayranı geldi.

Moda'daki evine akın

31 Ocak’ta Barış Manço şerefine 24.00’e kadar ücretsiz ziyarete açılan evi ziyaret edenler arasında Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri ile Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programının piyanistliğini yapan Mine Mucur da bulundu. TBMM Meclis Başkanı ve AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım da Barış Manço Evi’ni ziyaret etti.

Barış Manço’nun hayatını kaybettiği 1 Şubat’ta ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde yüzlerce Kadıköylünün katılımıyla anma programı düzenlendi. Barış Manço’nun eşi Lale Manço ve çocukları Doğukan, Batıkan Manço’nun katıldığı etkinlikte Aydilge, Manço’nun hafızalarda yer eden şarkılarını seslendirdi.

20 yıl değil 20 gün gibi…

Gazetemize konuşan Barış Manço’nun eşi Lale Manço duygularını şöyle paylaştı: “Esasında 20 yıl değil de 20 gün olmuş gibi hissediyorum. Etrafımızda gördüğümüz bu sevgiyi, bu coşkuyu, bu ilgiyi ancak öyle yorumlayabilirim. Hiç 20 yıl geçmiş gibi değil, herkesin gönlünde çok taze ve çok yeni. Bizim için tabii ki daha farklı. Biz seneden seneye anmıyoruz. Ailemizin sürekli içerisinde olduğu için berabermişiz gibi geliyor. Barış çok uzaktaymış gibi gelmiyor.

Moda’daki Barış Manço Evi’nin önemine değinen Lale Manço şöyle devam etti: “Farkediyorum ki seneler geçtikçe sevgi ve ilgi daha fazla büyüyor. Son 2 gündür Barış Manço Evi’ndeyim. İnanılmaz bir kalabalık vardı. 31 Ocak’ta evimiz 24.00’e kadar açıktı ve 2 bin civarında insan gelerek ziyaret etti. Bu ziyaretçi sayısının, normal şehir müzelerini ziyaret eden insan sayısından daha fazla olduğunu düşünüyorum. Bunun için de Barış adına, ailesi adına çok gururluyuz ve mutluluk duyuyoruz.”

“Yeni nesiller yaşatacak”

Manço’nun çocukları Batıkan ve Doğukan da etkinlikte sahneye çıkarak babalarının vefatının 20. yılında hissettiklerini paylaştılar. Batıkan Manço, “Bir taraftan bu anmalarda kalbimi, acı bir duygu kaplar. Diğer taraftan ise aile buluşması gibi oluyor bu anmalar. İyi ki geldiniz, hoşgeldiniz.” derken Doğukan Manço, yeni nesillerin Barış Manço sevgisine vurgu yaptı: “Dile kolay 20 yılı geride bıraktık. 20 yılın bendeki ilk anısı o gün çektiğim acıydı. Keşke 20 yıl geçse de şu acıyı bastırmış olsam diye düşünürdüm ve 20 yıl geçti. O zamandan bugüne insanların özleminde azalmadan öte, seven sayısında artış var. Çünkü yeni nesil Barış Manço’yu biliyor. Bunun için size aile olarak teşekkür ederiz. Çünkü bizler, bu mirasın sadece emekçileriyiz. Barış Manço’ya sahip çıkacak olanlar da; bundan sonra gelecek nesiller olacak. İyi ki varsınız, ailemiz.”

Kadıköy denilince Moda, Moda denilince ilk akla gelen isim olan Barış Manço anma etkinliği Aydilge konseriyle sona erdi.