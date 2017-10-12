Barış güvercinleri Kadıköy'de anıldı

“Emek, Barış, Demokrasi Mitingi" için gittikleri Ankara Garı’nda canlı bomba saldırısı sonrası yaşamını yitiren 109 yurttaş katliamın ikinci yılında Kadıköy İskele Meydanı’nda anıldı

Tarihler 10 Ekim 2015’i gösterdiğinde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen binlerce insan“Emek, Barış, Demokrasi Mitingi” için Ankara Garı’nda buluşmuştu. Olacaklardan habersiz taleplerini haykıran yurttaşlar, hayatları boyunca unutamayacakları bir katliamın tanığı oldul Mitinge yönelik İŞİD tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırısı sonrası 102 kişi hayatını kaybederken, 500’ün üzerinde kişi yaralandı. Katliamın ikinci yılında Kadıköy İskele Meydanı’nda katliamda hayatını kaybedenler için bir anma gerçekleştirildi. Anmaya ÖDP Genel Başkanı Alper Taş, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, DİSK Eş başkanları Kani Beko, Arzu Çerkezoğlu ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in yanı sıra birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Biz katliamın ardından soruşturma ve dava sürecinde neler yaşandığını sizin için derledik

SORUŞTURMALARDA NE OLMUŞTU?

Olayın ardından hiçbir örgütün katliamı üstlenmemesi spekülasyona yol açmış Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın üzerinden çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, canlı bombalardan birinin Suruç bombacısının ağabeyi IŞİD üyesi Yunus Emre Alagöz olduğunu, diğerinin de fotoğrafla teşhisi yapıldığını ve açık kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini, bombacılara yardım ettikleri düşünülen toplam 20 şüpheliden 11'inin tutuklandığını açıkladı.

Başka bir soruşturmadan çıkan sonuçta İstihbarat raporlarında IŞİD’in uzman bombacısı diye bilinen Tuncay Kaya’nın 10 Ekim’de Ankara’da yaşanan katliamdan 11 gün önce serbest bırakıldığı, patlamadan saatler sonra ise “muhtemel eylem” şüphelisi olarak aranmaya başladığı ortaya çıktı.

Saldırıya ilişkin takipsizlikle sonuçlanan kolluk ve mülki amirler hakkındaki bir başka soruşturmada ise Emniyet amiri A.A ifadesinde Millî İstihbarat Teşkilatı, TSK ve EGM İstihbarat Dairesini önlem almamakla suçladı.

Yine bir başka soruşturmada Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nın 10 Ekim saldırısının gerçekleştiği sabah TEM Daire Başkanlığı’na aralarında bombacı Yunus Emre Alagöz’ün de bulunduğu 3 ismin sansasyonel eylemler yapabilecekleri yönündeki “Gizli” ibareli yazı gönderdiği ortaya çıktı. 8 Ekim günü elde edilen istihbarata dayanarak hazırlanan yazı, 10 Ekim sabahı TEM Daire Başkanlığı’na iletildi ancak patlamadan sonra… Belgeleri haber yapan Evrensel ve Cumhuriyet gazetelerinin Genel Yayın Yönetmenleri belgeleri yayınladıkları gerekçesiyle ifade verdi.

DURUŞMALARDA NE OLMUŞTU?

Ankara saldırısının davası 7 Kasım 2016'da Ankara Adliyesi'nde görülmeye başladı. 9 ay sonra tamamlanabilen iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamu görevlilerinin yargılanmadığı davada 35 sanık hakkında 101 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Ancak sanıkların büyük kısmı yakalanamadığı için duruşmada 15'i tutuklu, 4'ü tutuksuz 19 kişi hazır bulundu.

Davanın 2. 3. Ve 4. duruşmasında müştekilerin dinlenmesine devam edilirken, tutuklu bulunanların tutukluluk durumunun devam etmesine karar verildi.

Davanın 5.duruşmasında da müştekilerin dinlenmesine devam edilmesinin ardından, davada firari sanıklar Sanıklar Ahmet Güneş, Bayram Yıldız, Deniz Büyükçelebi, Edremit Türe, Hasan Hüseyin Uğur, İlhami Balı, Kasım Dere, Muhammet Zana Alkan, Mustafa delibaşlar, Nusret Yılmaz, Ömer Deniz Dündar, Savaş Yıldız, Yakup Selağzı, Kenan Kutval, Walentina Slobodjanjuk ve Cebrail Kaya hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Ara kararda firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilirken, mahkeme heyeti davayı 22-23 Kasım 2017’ye erteledi.