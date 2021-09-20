Barınamayanlar Kadıköy’de…

Yüksek kiralara karşı çıkan öğrencilerin oluşturduğu "Barınamıyoruz Hareketi", ilk eylemlerini Kadıköy’de yaptı.

Türkiye genelinde artan konut ihtiyacı nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adı altında bir oluşum kurdu. ‘Evimiz yoksa sokaklar evimizdir’ diyen öğrenciler, ilk eylemlerini Kadıköy’de yaptı. 19 Eylül Pazar akşamı Yoğurtçu Caddesi/Bedia Muvahhit sokaktaki renkli merdivenlerde buluşan öğrencilere, CHP milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi.

“7-8 KİŞİ OTURMALIYIZ”

Gazete Kadıköy’e konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Ebru Yıldız, evi ve okul arası 3,5 saat arası olduğunu, toplamda 7 saatini yolda harcamak zorunda kaldığını belirterek, “Okulum Davutpaşa'da. Güngören civarında kiralık evlerin kira fiyatı 5 bin liradan başlıyor ki normalde oturacak yüzüne bakılacak yerler değil. Benim bu kirayı karşılayabilmem için 7-8 kişi eve çıkmam lazım. Eğer böyle bir şey yaparsa ne çalışma alanı özel bir alan kalıyor. Hepsini geçtim de yaşamak için kişi başı düşen metrekare 1 falan oluyor! Pandemi döneminden sonra ilk kez yüz yüze eğitime başlayıp ev tutacak arkadaşlarımız okudukları şehirlerde ev kiraları çok pahalı olduğu için ve kendilerini ve ailelerini bunu karşılayacak durumu olmadığı için okullarını dondurmak zorunda kalıyorlar. Bu çok can yakıcı bir durum. Bu açıdan bakıldığında sadece barınma hakkımız değil eğitim hakkımızı da elimizden alınıyor” diyor.

“KADIKÖYLÜ SAHİP ÇIKTI”

Yıldız, bu konuya farkındalık yaratmak için banklarda yattıklarını vurgulayarak, “İlk eylemimizi Kadıköy'de yaptık. Çünkü burası öğrencilerin en çok vakit geçirdiği yer. Hem de halkının bize kucak açacağını düşündüğümüz semtti ki öyle de oldu. Kadıköy halkı bize sahip çıkar diye düşündük öyle de oldu zaten. Ki biz de buradaki ilk eylemimizde herkese saygılı davranıyor, sıkıntı çıkarmıyoruz” diye konuşuyor.