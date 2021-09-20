Haftalık Bağımsız Gazete 20 Eylül 2021
Edebiyat hayatından hatırlamalar
William Saroyan: Ödlekler
William Saroyan: Ödlekler
Gündem
Yeşil alan için imza kampanyası başlatıldı
Yeşil alan için imza kampanyası başlatıldı
Spor
Şiddete karşı koşuyoruz
Şiddete karşı koşuyoruz
Yazı Dizisi
Türkiye'nin ilk kadın polis-adliye muhabiri: Vasfiye Özkoçak
Türkiye'nin ilk kadın polis-adliye muhabiri: Vasfiye Özkoçak

Barınamayanlar Kadıköy’de…

Yüksek kiralara karşı çıkan öğrencilerin oluşturduğu "Barınamıyoruz Hareketi",  ilk eylemlerini Kadıköy’de yaptı. 

Barınamayanlar Kadıköy’de…
Gökçe UYGUN

Türkiye genelinde artan konut ihtiyacı nedeniyle kalacak yer bulmakta zorlanan üniversite öğrencileri ‘Barınamıyoruz Hareketi’ adı altında bir oluşum kurdu. ‘Evimiz yoksa sokaklar evimizdir’ diyen öğrenciler, ilk eylemlerini Kadıköy’de yaptı. 19 Eylül Pazar akşamı Yoğurtçu Caddesi/Bedia Muvahhit sokaktaki renkli merdivenlerde buluşan öğrencilere, CHP milletvekili Mahmut Tanal da destek verdi.

“7-8 KİŞİ OTURMALIYIZ”

Gazete Kadıköy’e konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Ebru Yıldız, evi ve okul arası 3,5 saat arası olduğunu, toplamda 7 saatini yolda harcamak zorunda kaldığını belirterek, “Okulum Davutpaşa'da. Güngören civarında kiralık evlerin kira fiyatı 5 bin liradan başlıyor ki normalde oturacak yüzüne bakılacak yerler değil. Benim bu kirayı karşılayabilmem için 7-8 kişi eve çıkmam lazım. Eğer böyle bir şey yaparsa ne çalışma alanı özel bir alan kalıyor. Hepsini geçtim de yaşamak için kişi başı düşen metrekare 1 falan oluyor!  Pandemi döneminden sonra ilk kez yüz yüze eğitime başlayıp ev tutacak arkadaşlarımız okudukları şehirlerde ev kiraları çok pahalı olduğu için ve kendilerini ve ailelerini bunu karşılayacak durumu olmadığı için okullarını dondurmak zorunda kalıyorlar. Bu çok can yakıcı bir durum. Bu açıdan bakıldığında sadece barınma hakkımız değil eğitim hakkımızı da elimizden alınıyor” diyor.

“KADIKÖYLÜ SAHİP ÇIKTI”

Yıldız, bu konuya farkındalık yaratmak için banklarda yattıklarını vurgulayarak, “İlk eylemimizi Kadıköy'de yaptık. Çünkü burası öğrencilerin en çok vakit geçirdiği yer. Hem de halkının bize kucak açacağını düşündüğümüz semtti ki öyle de oldu. Kadıköy halkı bize sahip çıkar diye düşündük öyle de oldu zaten. Ki biz de buradaki ilk eylemimizde herkese saygılı davranıyor, sıkıntı çıkarmıyoruz” diye konuşuyor.

Etiketler; #kadikoy #eylem #kira #barınamıyoruz #gökçe uygun
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Barınma krizi büyüyor!
Barınma krizi büyüyor!
Büyüyen endişe: Kiracılık
Büyüyen endişe: Kiracılık
Kadıköy’de kiralar yüzde 20,27 arttı
Kadıköy’de kiralar yüzde 20,27 arttı
Kadıköy’de kiralar yüzde 10 arttı
Kadıköy’de kiralar yüzde 10 arttı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.