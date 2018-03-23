Balıkçılar “sürgünü” kabul etmiyor

Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesi kararı sonrasında uzun yıllardır limanda barınan Fenerbahçeli balıkçılara da barınağı boşaltmaları tebliğ edildi. Kadıköy Kent Konseyi’nde buluşan tekne sahipleri tebliğe karşı mücadele kararı aldı

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirilmesine edilen itirazların reddedilmesinin ardından limanda teknesi olan Fenerbahçeli balıkçılara da barınağı boşaltmaları tebliğ edildi. Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi’nin verdiği bilgilere göre, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun ret kararının ardından, Fenerbahçe barınağında bulunan ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine limanı boşaltmaları için İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tebligat gönderildi. Tebligatta balıkçıların 1 ay içinde limanı terk etmeleri ve Bostancı, Salacak ve Küçükyalı’da bulunan kooperatiflerin bünyelerine geçmeleri istendi. Bu karara itiraz etmeye hazırlanan Fenerbahçe Emekli ve Amatör Balıkçılar Dayanışma Derneği ve Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri, Ziraat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Kadıköy Kent Konseyi’nin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda alınan kararlar neticesinde Danıştay’a yürütmeyi durdurma davası açılması planlanırken, balıkçılar sonuna kadar mücadele edeceklerini söylüyor.

“BU YOLDAN DÖNÜLMELİ”

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ferhat Akkaya’nın verdiği bilgiye göre, 2015 yılında yapılan imar planında balıkçı barınağı içinde yer ayrılmıştı. Fakat geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeniden ihale açılıp imar planı değişince balıkçılara ayrılan alan kaldırıldı. Çeşitli itirazlarda bulunulsa da itirazlar reddedildi. Bunun devamında Kooperatif Danıştay’a planla ilgili yürütmeyi durdurma ve planı iptal davası açtı.

Davalar henüz sonuçlanmadı fakat geçtiğimiz haftalarda limanda teknesi bulunan yeşil ruhsatlı balıkçılara Salacak ve Küçükyalı’daki kooperatiflerin bünyesine geçerek limanı boşaltmaları istendi. Akkaya, başka bir alana gitmenin birçok sıkıntıyı da birlikte getireceğini belirterek “Bizim balıkçı teknemizi alıp başka bir kooperatifin altına vermek demek bir sürü sorun yaratmak demektir. Zaten hukuksuz olan zemin üzerinde başka şeyler inşaa etmeye çalışmak demektir. Birincisi bizim kooperatifimizi fiilen işleyemez, iş yapamaz duruma getirmektir. Gidilen kooperatifi de işleyemez duruma getirmektedir. Çünkü aynı anda bir barınakta iki kooperatif faaliyet gösterecek. Bu da mümkün değil. Doğal olarak hoşnutsuzluk da oluyor. Kooperatifleri ziyaret ettik. Onlara sanki birkaç tekne birkaç günlüğüne ziyaret edecekmiş gibi anlatmışlar durumu. Durumu anlatınca bizim gitmek istemediğimiz gibi doğal olarak onlar da bizi istemiyor. Bunun zorla uygulanmaya çalışılması çatışmayı doğuracaktır. Bu yoldan dönülmelidir.” dedi.

HOBİ BALIKÇILARINA YER YOK!

Limanda 11 yeşil ruhsatlı teknenin yanı sıra onlarca sarı ruhsatlı balıkçı teknesi bulunuyor. Amatör hobi balıkçılarının kullandığı sarı ruhsatlı teknelere ise yer dahi gösterilmedi. Akkaya konuşmasında “Bakanlık yeşil ruhsatlı tekneler dışındaki sarı ruhsatlıları muhatap dahi almıyor. Onlara göre yeşil ruhsatlıları dağıtırsam işi çözdüm. Çünkü eğer yeşil ruhsatlıları istedikleri gibi dağıtabilirlerse Valiliğe oradan da Kaymakamlığa giden yazıyla, kolluk kuvvetlerinin marifetiyle sarı ruhsatlıları alandan uzaklaştırırım diye düşünüyor.” dedi.

MÜCADELEYE DEVAM

Toplantının sonucunda sonuna kadar mücadeleye devam kararı alındı. Vekâletlerini Kent Konseyi gönüllülerinden Avukat Doğuşcan Aydın Aygün’e veren balıkçılar tebligatın yürütmesini durdurmak için dava açacak. İlerleyen zamanlarda kamuoyu oluşturmak amacıyla imza kampanyaları, basın açıklamaları düzenlenecek. Dava açılmasının ardından düzenlenecek ilk etkinlik ise 10 Nisan’da Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Ziraat Mühendisleri Odası ve Kadıköy Kent Konseyi’nin birlikte düzenleyeceği panelde “Geleneksel balıkçılığın önemi” konusu uzmanlar eşliğinde masaya yatırılacak.

“KÜREKLEGEZ” DE SÜRGÜN EDİLECEK

Planın hayata geçmesiyle yerinden edilecek kişiler sadece balıkçılar olmayacak. Dünyanın birçok ülkesini dolaşan “Küreklegez” teknesi de bu tehlikeyle karşı karşıya. Teknenin sahibi Kadıköylü Hüseyin Ürkmez, 11 defa İstanbul’dan Çanakkale’ye kürek çekti. Bunun dışında Türkiye’den İtalya ve Yunanistan’a teknesiyle yolculuk etti. Şimdiye kadar onlarca limana uğrayan bu tekne Türkiye’de sığınacak bir liman bulamadı. En sonunda Fenerbahçe Emekli ve Amatör Balıkçılar Dayanışma Derneği’nin yardımıyla Fenerbahçe Limanı’nda bir yer bulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Yedi yıl önce özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla onaylanmış, söz konusu karar 10.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2017 yılındaki yeni kararıyla özelleştirilen alan 42 bin 833 metrekare arttırılmış oldu. Liman 36 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

Bütün bu kararlardan sonra hem mahalle sakinleri hem de Kadıköy Kent Konseyi’ne bağlı STK temsilcileri kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazlarda bulundu. Özelleştirme Yüksek Kurulu, itirazlara ilişkin kararını açıkladı. 5 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yapılan itirazların hepsi reddedildi. Kadıköy Kent Konseyi’nin 11 Aralık 2017’de Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ile ilgili kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açtığı Hemşehri davası ise Danıştay’da sürüyor.