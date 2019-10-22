Bakan Turhan’dan ihale açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesine dair yazılı açıklama yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Haydarpaşa Gar sahası ve Sirkeci Gar sahasının atıl durumda olan bazı bölümlerinin kiralanması için yapılan ihaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarına da yanıt verdi.

“YÖNETMELİĞE UYGUN YAPILDI”

Haydarpaşa ve Sirkeci’deki gayrimenkullerin bulunduğu alanların sit kapsamında olduğunu ve imar kısıtlılığı bulunduğunu söyleyen Turhan, “Bu alanlar, Marmaray hizmete girdikten sonra yolcu hareketliliğinin azalması nedeniyle ihtiyaç dışı kalmıştır. İstanbul halkının kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunmak suretiyle TCDD’ye gelir sağlanması amacıyla, bu alanlar için ihaleye çıkılmıştır. İhale baştan sona, TCDD’nin kiralama yönetmeliğine uygun olarak yapılmıştır.” dedi.

“REKABET ORTAMI SEKTEYE UĞRATILDI”

İBB’nin ihaleye girerek rekabet ortamını sekteye uğrattığını belirten Turhan, “İhaleyi alan firma burada yapacağı işlerle ilgili ruhsat, izin ve belgeleri nereden alacaktır? Su, doğalgaz, gayri sıhhi müessese belgesi gibi belgeler nereden alınır? Elbette Belediye ve ona bağlı kurumlardan... Bu açıdan Büyükşehir Belediyesi’nin sürece müdahil olması en başından rekabet ilkesine halel getirmiştir. Şimdi soruyorum size İBB’nin iştirakleri olan firmaların ihaleye girmesi ne kadar etik olmuştur?” şeklinde konuştu.

“İBB ŞARTLARI YERİNE GETİREMEDİ”

İBB’nin gerekli şartları yerine getirmediği için ihaleden elendiğini ifade eden Turhan açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Zaten ihale şartları, önceden kamuoyuna açıkça sunulmuştur. İhalede öncesinde, firmaların tek tek veya ortak girişim olarak girmesi halinde sağlaması gereken şartlar da aleni bir şekilde ilan edilmiştir. Belediye’nin söz konusu firmaları, istenilen şartları gerek tek tek gerekse ortak girişim olarak yerine getirememiştir. Ayrıca açık açık şartnamede “müştereken ve müteselsilen” ifadesinin belirtilmesine rağmen teklif mektubu ekinde bu ifadeye yer verilmemiş ve değiştirilmiştir. İhale Komisyonu, yaptığı inceleme neticesinde tüm bu hususları tespit etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketlerinin oluşturduğu ortak girişimi ihale dışı bırakmıştır. Kaldı ki ihaleye Belediye’nin ortak girişimi daha düşük teklif vermiştir. Şimdi buradan herkese soruyorum; ihale şartlarını sağlayamayan ve daha düşük teklif verenin kazanması mı doğrudur, yoksa ihale şartlarını sağlayıp daha yüksek teklif verenin mi kazanması mı?

Şartname ve teklif edilen rakamlar ortada ve her şey şeffaf iken, kopartılan bu yaygara, ihale makamına sallanan parmaklar, ihaleye fesat karıştırmak değilse nedir? İBB’nin elinde, bu alanların binlerce katı büyüklüğünde yerler var iken, ihaleye konu alanlarda toplum yararına, modern bir kültür-sanat alanı kurulacak olması, Sayın İmamoğlu'nu neden rahatsız etmektedir?”

“CEVABIMIZI VERECEĞİZ”

"Sayın başkan, TCDD’nin yaptığı ihaleyle ilgili olarak hukuki yollara başvurmuştur. Elbette biz de hukuk çerçevesinde cevabımızı vereceğiz” diyen Turhan, şöyle devam etti: “Sayın belediye başkanının ülkemizin saygın kuruluşlarından TCDD’nin itibarını zedelemeye kalkmasındaki maksadı nedir? Ülkemizin bugününe bakacak olursak, bugün milli birlik ve beraberlik günüdür. Belediye başkanının böylesine anlamlı günlerde, gerçekleri saptırarak, birtakım avukatları da yanına alarak, genel kamuoyunu ve İstanbul halkımızı galeyana getirmeye çalışmasına anlam vermek mümkün değildir. Sayın başkanın, gerçekleri saptırarak toplumu galeyana getirmeye çalışmaktaki maksadı ne olabilir. Acaba İstanbul halkını galeyana getirmeye çalışması, dilinden düşürmediği kucaklama stratejisinin bir parçası mıdır?”