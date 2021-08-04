Bakan Pakdemirli muhabirimizin sorularını yanıtladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesinde bulunan muhabirimiz Gökçe Uygun’un, “Size yönelik Tarım ve Orman Bakanı olmadığınız, sadece Tarım Bakanı olduğunuz eleştirileri var. Bu konuda ne söylemek istersiniz” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Yangın bölgelerinde Kadıköy Belediyesi veteriner ekibi ile hareket eden muhabirimiz Gökçe Uygun, izlenimlerini aktarmaya devam ediyor.

Veteriner ekibi ile birlikte bugün Muğla'nın Milas İlçesi Fesleğen Yaylası'na giden Uygun, burada Bakan Pakdemirli ile karşılaştı, ayaküstü kısa bir sohbet yapma imkanı buldu.

Fotoğraflar: Gökçe Uygun

Kadıköy Belediyesi veteriner hekimi Hakan Dinçer ve belediye ekibine dahil olan Barınak Meleği isimli Instagram hesabının sahibi hayvansever Türkan Ceylan ile Manavgat, Köyceğiz ve Marmaris’in ardından Bodrum’a geçtik.

3 Ağustos 23.00 sıralarında Bodrum Mazı’da bahseçinde 30 civarında köpeği barındıran Nilüfer ve Hakan Bektaş’ın evine gittik. İki köpeğin iki gün önce yangından yaralı halde kurtarıldığını öğrendik.

Fotoğrafta yerde yatan ve tedavisi Hakan Dinçer ve Türkan Ceylan tarafından yapılan siyah köpeğin ayaklarında hala yanık izleri vardı.

3 Ağustos gecesi 24.00 sıralarında oradan dönerken bir yangınla karşılaştık. Bizim müdahale etme şansımız yoktu, itfaiyeye haber verdik. Bir süre sonra itfaiye geldi. Sürekli elinde eldivenle hayvanlara yardım ettiğine tanıklık ettiğim Hakan Dinçer bu kez itfaiye hortumunu eline alarak doğrudan yangına müdahale etti.

Yangına müdahale eden Hakan Dinçer, kısa bir süre sonra da yangından etkilenen bir kaplumbağayı tedavi etti.

Begonvil Pansiyon’un sahiplerinden Meliha Aysavcı, yangından etkilenen çok sayıda kediyi pansiyonuna getirdiğini gördük. Hakan Dinçer kedileri tedavi etti.

4 Ağustos Çarşamba sabahı da Bodrum Mazı’dan Fesleğen Yaylası’na gitmek üzere yola çıktık.

Yolda bazı ineklerle karşılaştık. Yaklaşık 8 inek gördük, durumları iyiydi. Hakan ıslık çalarak başka inek olup olmadığını anlamaya çalıştı.

Bir ağacın dalına kırmızı bir tişört bağladı. Bunu, başka ekiplerin hayvanlara gıda desteğini sunmasını sağlamak için yaptığını öğrendim.

BAKAN PAKDEMİRLİ İLE KISA SOHBET

Muğla Milas’a bağlı Fesleğen yaylasına ulaştık. Kısa bir süre sonra da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geldi. Bende hemen yanına gidip röportaj yapmak istediğimi söyledim. “Kusura bakmayın yapamam. Günde bir röportaj veriyoruz, orada her şeyi açıklıyoruz” dedi.

Bir telefon konuşması yapmak için uzaklaştı, konuşmasını bitirdikten sonra geri gelerek, “Ne sormak istiyorsunuz” dedi. Ben de, “Sosyal medyada sizin için artık Tarım ve Orman Bakanı olmadığınız, orman kalmadığı için sadece Tarım Bakanı olduğunuz eleştirileri yapılıyor. Bu konuda ne söylemek istersiniz” sorusunu sordum. Bakan Pakdemirli sorumu, “Hiçbir şey insandan daha değerli değil. Hiçbir şey canlılardan, ormandan daha değerli değil. Bu işin iktidarı, siyaseti yok” sözleri ile yanıtladı.

"BU YANGINLARI EN KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ"

Ardından yangınla ilgili son durumu sordum. Bakan Pakdemirli, bu konuyla ilgili bilgileri sosyal medyada paylaştıklarını belirterek, “Merak etmeyin çalışıyoruz. Çok çalışıyoruz. Bu yangınları en kısa sürede söndüreceğiz” dedi.

Bakan bulunduğum yere helikopter ile geldi. Burada sayısı az sayılmayacak jandarma ekibi var. Bakan gelince herkes ayağa kalkarak karşıladı. Sonra bir masaya gitti oturdu. Etrafında beklediğim, alışık olduğum bir kalabalık oluşmadı. Öyle birkaç kişiyle bir masada oturdu.