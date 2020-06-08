Bakan Kurum Validebağ’ı gezdi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Validebağ Korusunu ziyaret ederek koru için hazırlanan projeyi denetledi

Geçtiğimiz ay alınan kararla, mülkiyeti hazineye ait 354 bin metrekarelik Validebağ Korusu’nun Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilmiş kısımları dışında kalan 261 bin metrekarelik bölümünün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce Üsküdar Belediyesi'ne ön tahsisi gerçekleştirilmişti. Karar metninde, tahsis işlemine konu olan 261 bin metrekarelik alanın bakımsız olduğu ve güvenlik sorunu yaşandığı belirtilirken, bu alanda bakım ve onarım çalışmalarının da yapılacağı belirtilmişti.

“DOĞALLIĞI BOZULMASIN”

1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Validebağ Korusu'nda yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan geldi. Validebağ Korusu için hazırlanan projeyi denetlemek üzere Validebağ Korusu'na bir ziyarette bulunan Kurum, “Validebağ’ın doğal ve tarihi güzelliklerini çok daha iyi hale getirelim, gelecek nesillere aktaralım istiyoruz. Bu çerçevede bugün inceleme yapacağız. Bizim sağladığımız desteklerle birlikte Üsküdar Belediyesi ile bir proje geliştireceğiz. Validebağ’a yakışmayan ne varsa düzelteceğiz. Tarihi eserleri korumak adına gerekenleri yapacağız.” dedi.

Validebağ Gönüllüleri de Bakan Kurum’a taleplerini iletti. Arif Belgin, korunun bütünlüğünün ve doğallığının bozulmaması gerektiğini ifade ederek, korunun yeşil kalmasını istediklerini söyledi. Bir süre temsilcilerle görüşen Bakan Kurum, koruda güvenlik, yol çalışmaları ve ışıklandırma amaçlı bir projenin başlatılacağını ve ayrıntıların yetkililerle paylaşılacağını belirtti.

100 METREKARE KABUL EDİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 2016 yılında aldığı kararla, 1'inci Derece Doğal SİT Alanı olan Validebağ Korusu'nda 100 metrekareyi geçmeyecek yapıların yapılmasına izin verilmişti. 2018 yılında ise korunun millet bahçesi yapılmak istenmesi gündeme gelmişti. Geçtiğimiz şubat ayında İBB Meclisi’nde yapılan toplantıda, koruda 100 metrekareyi geçmeyen takılabilir-sökülebilir müştemilat türü 1 katlı yapılar yapılması AKP’li üyelerin oylarıyla kabul edilmişti.